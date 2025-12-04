Stipendi scuola: in arrivo aumenti e arretrati

Orizzonte Scuola, 4.12.2025.

Stipendi Docenti e ATA: in arrivo aumenti e arretrati fino 1.900 € lordi.

Ecco quando e risvolti sul quinto cedibile (il punto a Dicembre 2025).

La firma del contratto 2022-2024 ha portato ad aumenti stipendiali da 110 € a 185 € mensili lordi per i Docenti e da 85,74 € a 194 € mensili lordi per il Personale ATA. Gli arretrati, invece, arriveranno fino a 1.900 € lordi per gli Insegnanti e fino a 1.300 € lordi per gli ATA. In base alle ultime indiscrezioni, gli importi dovrebbero essere erogati a partire da inizio 2026.

In questo scenario, gli aumenti stipendiali sortiscono effetti anche sul quinto cedibile, utile per richiedere una Cessione del quinto NoiPA o un Prestito con delega in convenzione NoiPA: soluzioni di credito convenzionato che il personale scolastico può richiedere mediante intermediari finanziari convenzionati col MEF.

Entrambe le soluzioni consentono di richiedere importi anche elevati, a tasso fisso e durata fino a 10 anni, per esigenze varie di liquidità, consolidamento debiti, acquisto auto, spese mediche e non solo .

Cessione del quinto NoiPA: cos’è e come funziona

La Cessione del quinto NoiPA è una soluzione diffusa tra i dipendenti pubblici, in quanto consente di richiedere importi anche elevati, per risolvere diverse esigenze, potendo contare su un reddito stabile a garanzia del rimborso.

Importi richiedibili da 1.200 € fino a 75.000 € ed oltre (in base all’importo del quinto massimo cedibile)

fino a (in base all’importo del quinto massimo cedibile) Tasso fisso per tutta la durata del finanziamento

per tutta la durata del finanziamento Piano di rimborso flessibile (durata da 2 fino a 10 anni )

) Rata mensile fissa che non supera 1/5 dello stipendio netto

Procedura di richiesta contatto semplice, veloce e 100% online

Richiedibile per: esigenze di liquidità, consolidamento debiti per chi ha troppe rate da pagare attualmente, acquisto auto, rinnovo spazi di casa o spese mediche

Prestito con delega in convenzione NoiPA (per chi ha una cessione già attiva)

Il Prestito con delega in convenzione NoiPA, invece, può essere richiesto dai dipendenti pubblici che hanno una Cessione del quinto già attiva e necessitano di liquidità extra.

Si caratterizza per le condizioni agevolate riservate ai dipendenti pubblici, grazie ai tassi di interesse dedicati previsti dalla Convenzione NoiPA, stipulata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze ed intermediari finanziari accreditati.

Simile alla Cessione del quinto, prevede importi fino a 75.000 € (in base al quinto massimo cedibile), tasso fisso e in convenzione, durata da 24 a 120 mesi, rata mensile non superiore ad un ulteriore quinto dello stipendio netto (per un totale di massimo 2/5 considerando la Cessione già attiva).

Anche questa soluzione può essere richiesta per esigenze varie di liquidità, consolidamento debiti, acquisto auto, spese mediche e non solo.

