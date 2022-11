di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 22.11.2022.

A quanto riferiscono i sindacati il tema del contratto scuola sarebbe arrivato in Consiglio dei Ministri, incassando l’ok del Governo Meloni, che spiana la strada agli aumenti e al trasferimento degli arretrati in busta paga sin da dicembre, come concordato negli ultimi incontri tra il ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e le sigle sindacali. La partita economica sembra quindi arrivata al traguardo, restano aperte le questioni strettamente normative del contratto, dalla mobilità alla disciplina delle sanzioni e molto altro.

Legge di Bilancio

Intanto nella mattina di oggi 22 novembre si è svolta la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato i numeri che sono circolati in questi giorni tra le principali testate giornalistiche. Per la scuola in Legge di Bilancio solo i 94 milioni di euro destinati agli istituti paritari, come anticipato dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo. Il resto dei fondi scuola arriverà dal DL Aiuti quater, che ha stanziato 100 mln per il miglioramento dell’offerta formativa, e dagli oltre 300 mln già nel fondo per la valorizzazione del merito predisposto dal precedente Governo.

Stipendi scuola: in arrivo gli arretrati, l’ok del Consiglio dei Ministri

ultima modifica: da