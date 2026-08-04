di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 3.8.2026.

Nuovo contratto scuola 2026: aumento stipendio da settembre, ad agosto arretrati.

Molti lavoratori della scuola — docenti, personale ATA, educatori — in questi giorni stanno consultando con una certa ansia il portale NoiPA per verificare gli importi previsti nella rata di agosto 2026. La domanda che circola con insistenza è sempre la stessa: perché il mio stipendio non è ancora aumentato? È un errore?

La risposta,, è semplice: nessun errore di calcolo. L’importo che appare nel cedolino di agosto è corretto così com’è. L’aumento ci sarà, in modo effettivo come stabilito, con stipendio di settembre.

Cosa succede ad agosto: stipendio invariato

La rata di agosto 2026 riporta gli importi base precedenti, quelli cioè ancora legati alle vecchie tabelle stipendiali. Il nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca, pur essendo stato sottoscritto, non trova applicazione sul cedolino di agosto. Questo significa che chi sta visualizzando la cifra consueta sul portale NoiPA non deve preoccuparsi: è tutto regolare.

Emissione speciale separata: come funziona

Il primo aspetto fondamentale da comprendere è che gli arretrati non confluiranno nel cedolino ordinario di agosto, ma saranno oggetto di una liquidazione a parte. Questo significa che nell’area riservata di NoiPAcompariranno due distinte emissioni: quella mensile consueta e quella straordinaria dedicata esclusivamente agli arretrati.

La scelta di procedere con un’emissione speciale risponde a criteri di trasparenza contabile e consente al personale di individuare con chiarezza le somme spettanti, distinguendole dalla retribuzione corrente. Una soluzione che, dal punto di vista pratico, facilita notevolmente la verifica individuale degli importi.

Come riconoscere gli arretrati nel cedolino: i codici da controllare

All’interno del cedolino straordinario, le voci saranno classificate attraverso codici specifici che identificano la natura delle competenze liquidate. In base alle indicazioni diffuse da NoiPA, i codici principali da ricercare sono:

AR01 – Arretrati derivanti dal CCNL (competenze stipendiali base)

– Arretrati derivanti dal CCNL (competenze stipendiali base) AR02 – Arretrati relativi a indennità accessorie

– Arretrati relativi a indennità accessorie AR03 – Altri arretrati di natura contrattuale

Ogni voce riporterà il relativo importo, consentendo al lavoratore un riscontro puntuale rispetto a quanto previsto dalle tabelle contrattuali. È importante familiarizzare con questi codici per poter effettuare un controllo efficace.

Cosa fare nel frattempo

Il consiglio è di non aprire segnalazioni o reclami su NoiPA per la rata di agosto: l’importo visualizzato è quello previsto e non richiede alcuna rettifica. Chi volesse comunque avere un quadro più chiaro della propria situazione retributiva può:

Consultare il cedolino presunto su NoiPA e confrontarlo con quello dei mesi precedenti per verificarne la coerenza;

su NoiPA e confrontarlo con quello dei mesi precedenti per verificarne la coerenza; Attendere la pubblicazione del cedolino di settembre , che conterrà sia il nuovo stipendio base sia la voce relativa agli arretrati;

, che conterrà sia il nuovo stipendio base sia la voce relativa agli arretrati; Rivolgersi al proprio sindacato di riferimento per eventuali dubbi sul calcolo degli importi spettanti.

Un percorso ormai definito

Questo chiarimento serve a mettere un punto fermo su una questione che sta generando confusione e preoccupazione tra centinaia di migliaia di lavoratori. La roadmap è chiara: agosto con il vecchio stipendio e tutti gli arretrati, settembre con il nuovo contratto. Nessun ritardo anomalo, nessun disguido tecnico, ma una tempistica di applicazione già pianificata e comunicata per le vie istituzionali.

Per il personale della scuola si tratta dunque solo di pazientare ancora qualche settimana. A settembre, insieme al suono della prima campanella, arriverà anche il tanto atteso adeguamento in busta paga.

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Stipendio agosto 2026, perché l’aumento non c’è ancora

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