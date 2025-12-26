InsegnantiStipendi Autore: - 26 Dicembre 2025 / 05 : 54
Commenti disabilitati su Stipendio, APP NoiPa: c’è la versione aggiornata

Stipendio, APP NoiPa: c’è la versione aggiornata

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 25.12.2025.

Disponibile  la versione aggiornata dell’app NoiPA che permette notifiche personalizzate.
Come aggiornare l’app NoiPA.

Gilda Venezia

È ora disponibile su tutti gli store la versione aggiornata dell’app NoiPA. Una delle novità più importanti è la possibilità di personalizzare le notifiche per restare sempre aggiornati.

Come aggiornare l’app NoiPA*

  • aprire lo store delle app (Google Play Store, App Store o AppGallery);
  • digitare NoiPA nella barra di ricerca;
  • toccare il pulsante “Aggiorna” per installare la nuova versione.

*Per gli utenti che non hanno abilitato l’aggiornamento automatico delle app sul proprio smartphone

Come personalizzare le notifiche

  • dalla Home, selezionare la voce Profilo nella barra inferiore;
  • selezionare la voce Notifiche push per aprire il menu di configurazione;
  • attivare la ricezione con l’apposito tasto Abilita le notifiche;
  • toccare Personalizza per consultare le opzioni disponibili.

E’ possibile scegliere una o più voci dalla lista di ambiti indicati. Automaticamente, si attiverà la ricezione delle notifiche relative ai settori professionali selezionati.

Il comunicato NoiPA

.

.

.

.

.

.

Stipendio, APP NoiPa: c’è la versione aggiornata ultima modifica: 2025-12-26T05:54:56+01:00 da
Tags:, ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia