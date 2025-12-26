Stipendio, APP NoiPa: c’è la versione aggiornata

Orizzonte Scuola, 25.12.2025.
Disponibile la versione aggiornata dell’app NoiPA che permette notifiche personalizzate.
Come aggiornare l’app NoiPA.
È ora disponibile su tutti gli store la versione aggiornata dell’app NoiPA. Una delle novità più importanti è la possibilità di personalizzare le notifiche per restare sempre aggiornati.
Come aggiornare l’app NoiPA*
- aprire lo store delle app (Google Play Store, App Store o AppGallery);
- digitare NoiPA nella barra di ricerca;
- toccare il pulsante “Aggiorna” per installare la nuova versione.
*Per gli utenti che non hanno abilitato l’aggiornamento automatico delle app sul proprio smartphone
Come personalizzare le notifiche
- dalla Home, selezionare la voce Profilo nella barra inferiore;
- selezionare la voce Notifiche push per aprire il menu di configurazione;
- attivare la ricezione con l’apposito tasto Abilita le notifiche;
- toccare Personalizza per consultare le opzioni disponibili.
E’ possibile scegliere una o più voci dalla lista di ambiti indicati. Automaticamente, si attiverà la ricezione delle notifiche relative ai settori professionali selezionati.
