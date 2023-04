Emissione speciale aprile 2023 per i supplenti brevi della scuola: quando arriva lo stipendio? La data è quasi sempre la stessa, ma il mese di competenza è diverso

Quando arriva il pagamento dello stipendio degli insegnanti supplenti brevi della scuola per i quali è prevista anche ad aprile 2023 un’emissione speciale?

Proviamo a rispondere a questa domanda per tutti coloro che hanno iniziato da poco il percorso lavorativo all’interno della scuola e che hanno contratti per supplenze temporanee conferite dalle graduatorie di Istituto (GI) e non dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps).

Il pagamento dello stipendio degli insegnanti con supplenza breve cade sempre entro la fine del mese e anche per il servizio prestato nei mesi precedenti per un ritardo fisiologico del sistema che prevede l’emissione speciale.

Per gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto il pagamento dello stipendio avviene sempre nello stesso giorno del mese, anche se ad aprile 2023 arriva in anticipo.

Vediamo quando è previsto il pagamento dello stipendio supplenti brevi con emissione speciale aprile 2023.

Stipendio supplenti brevi: emissione speciale aprile 2023 e data pagamento

Porta la data di martedì 18 aprile 2023 l’emissione speciale per il personale supplente breve e saltuario della scuola, ma quella di esigibilità è differita di almeno 10 giorni.

Questo è accaduto a marzo e nei mesi precedenti, lo stesso accadrà nel mese corrente. Nel mese di marzo all’emissione speciale del 17 ha fatto seguito l’accredito dello stipendio sul conto corrente il 28 marzo.

Il pagamento dello stipendio dei supplenti brevi che hanno un contratto di poche settimane o di qualche mese conferito da GI ad aprile dovrebbe avvenire venerdì 28.

Il 21 aprile 2023, invece, è previsto il pagamento dello stipendio per i docenti e il personale Ata con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per supplenza al 31 agosto o 30 giugno in anticipo rispetto alla data ordinaria del 23 che cade, in questo mese, di domenica.

I supplenti brevi otterranno nel mese di aprile con l’emissione speciale il pagamento dello stipendio del mese precedente nella maggior parte dei casi. Molto, tuttavia, dipende dalla tipologia di contratto che a seconda dei casi potrebbe far registrare ulteriori ritardi negli accrediti. Ogni supplente può tuttavia controllare in autonomia se è stata disposta un’emissione speciale in suo favore. Vediamo come.

Stipendio supplenti brevi, emissione speciale aprile 2023: come controllare

I supplenti possono controllare nell’area riservata di NoiPa, la piattaforma per la gestione degli stipendi dei dipendenti pubblici, se è prevista l’emissione speciale di aprile 2023 e anche l’importo dello stipendio relativo al loro contratto. L’accesso avviene con le credenziali Spid, Cns o Cie. Una volta effettuato l’accesso bisogna seguire il percorso:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Nella sezione “Consultazione pagamenti”, selezionando l’anno di interesse, compariranno tutte le emissioni. L’emissione speciale per i supplenti porterà la seguente dicitura: “33-Emissione speciale supplenti brevi”. Sarà riportato anche il mese di competenza e il relativo mese di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “emesso”.

I dettagli sull’importo saranno poi disponibili con il cedolino che verrà pubblicato sempre nell’area riservata di NoiPa.

