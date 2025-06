Stop ai cellulari anche nelle scuole superiori

di Andrea Carlino,

La circolare ministeriale che divide sindacati e politica tra consensi e richieste di equilibrio.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha firmato una circolare che estende il divieto di utilizzo degli smartphone anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, completando così la stretta iniziata nel luglio 2024 per il primo ciclo.

La decisione, che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico, si basa su evidenze scientifiche che documentano gli effetti negativi dei dispositivi mobili su apprendimento e benessere degli adolescenti. Il provvedimento vieta l’uso del cellulare durante l’attività didattica e in generale durante l’orario scolastico, anche per fini educativi, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari per i trasgressori.

Le reazioni del mondo sindacale e politico

La misura ha raccolto ampi consensi dal mondo politico e sindacale, seppur con alcune precisazioni. Il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Vito Carlo Castellana, si è dichiarato “pienamente favorevole” al provvedimento, sottolineando come “l’uso dei social oggi sia alla deriva e rappresenti un vero ostacolo per la concentrazione e lo studio”. Tuttavia, Castellana ha chiesto che il divieto non limiti la libertà di insegnamento, in particolare per la compilazione del registro elettronico, auspicando che le scuole forniscano strumenti adeguati per non ostacolare il lavoro dei docenti.

Il presidente nazionale ANP, Antonello Giannelli, ha spiegato che la circolare arriva dopo che Valditara “ha recepito istanze di allarme sociale da famiglie e neurologi”, evidenziando come la scuola sia “un luogo dove ci sono delle regole”.

Le basi scientifiche e le eccezioni previste

Il provvedimento si fonda su dati allarmanti emersi da studi internazionali. L’OCSE 2024 ha documentato gli effetti negativi di smartphone e social media sul rendimento scolastico, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato l’incremento dell’uso problematico dei social tra adolescenti, con fenomeni di dipendenza e sintomi da astinenza. L’Istituto Superiore di Sanità conferma che oltre il 25% degli adolescenti italiani fa un uso problematico dello smartphone, con ricadute negative su sonno, concentrazione e relazioni sociali.

La circolare prevede tuttavia alcune eccezioni specifiche: l’uso rimane consentito per studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento quando previsto nei piani educativi personalizzati, negli istituti tecnici con indirizzi informatici e telecomunicazioni per attività didattiche pianificate, e per “motivate necessità personali”. Restano autorizzati computer, tablet e lavagne interattive per finalità didattiche, mentre le scuole dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa prevedendo sanzioni disciplinari specifiche.

.

.

.

.

.

.

.

Stop ai cellulari anche nelle scuole superiori

ultima modifica: da