Studente aggredisce prof fratturandogli l’omero

Ancora violenza sui docenti da parte di studenti. L’ultimo caso, riportato da Il Corriere della Sera, risale all’altro ieri, 28 febbraio. Il fatto si è consumato nella provincia di Taranto, all’esterno di un istituto alberghiero. Qui uno studente quindicenne ha aggredito il proprio docente di 55 anni.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo, a seguito della caduta per i colpi ricevuti o direttamente a causa della loro violenza, si è fratturato l’omero. Ricoverato all’ospedale per le prime cure con una prognosi di 30 giorni, si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura.

Tutto sarebbe nato da un rimprovero rivolto dal docente al ragazzo che, passando accanto alla sua auto, gliel’avrebbe “strisciata” con lo zaino. La reazione ha generato una colluttazione con conseguente frattura dell’omero.

Violenza sui docenti, studenti rischiano multe fino a 10mila euro

Come riportato dalla Stampa, gli studenti che aggrediscono il personale della scuola (docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo) rischiano una multa da 500 a 10mila euro.

La misura è prevista in un emendamento depositato dal governo al Senato in commissione Cultura al ddl sulla valutazione del comportamento degli studenti.

Il testo prevede che in caso di condanna per reati contro il personale scolastico nell’ambito o causa delle loro funzioni “è sempre ordinato” oltre al pagamento dei danni quello “di una somma da euro 500 a euro 10mila” come “riparazione pecuniaria” per “l’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa”.

Inoltre, nella giornata di mercoledì 28 febbraio, la proposta di legge della Lega contro la violenza sui docenti e su tutti i lavoratori della scuola che contiene modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale è diventata legge.

