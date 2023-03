di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 11.3.2023.

Sta facendo discutere sui social il caso dello studente che nel corso di un viaggio di istruzione a Malta ha danneggiato un monumento neoliticotanto da essere condannato dalle autorità locali a due anni di reclusione e a 15mila euro di multa.

In molti si chiedono se in casi come questo valga il principio della “culpa in vigilando”a carico degli insegnanti e se a questi ultimi possa essere chiesto di risarcire eventuali danni causati dagli studenti.

Senza entrare nel merito del caso specifico, che è del tutto particolare sia per essere accaduto all’estero sia per la maggiore età dello studente, diciamo che in linea di principio, ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile ricade sul docente la responsabilità dei danni causati dai suoi allievi a meno che egli non riesca a dimostrare di “non aver potuto impedire il fatto”.

Concretamente si tratta di capire se l’insegnante abbia messo in atto tutte le “ragionevoli” misure per impedire comportamenti “pericolosi” da parte degli studenti.

E qui, ovviamente, entrano in gioco molti elementi, a partire innanzitutto dall’età degli alunni: un conto è portare in un museo dei bambini di scuola dell’infanzia e altro conto è una visita con studenti di 16-17 anni.