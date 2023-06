di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 29.6.2023.

Troppo spesso assenti o remano contro.

Andare a scuola con una pistola revolver, un pugnale, piccoli ordigni artigianali e forse pure con qualche molotov: a raccontarlo, con orgoglio su Telegram, sono stati decine di ragazzi, otto dei quali, tutti minorenni, indagati dalla Polizia postale.

A scoprirlo, sono stati gli investigatori del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Milano dopo diversi mesi di indagini, tra ottobre 2022 e febbraio 2023.

Assieme alla Digos, gli investigatori hanno eseguito otto perquisizioni in sette città italiane, sequestrando coltelli, tirapugni, oggetti e sostanze chimiche usate per costruire piccoli ordigni.

Ritrovamenti che sostanziano e rendono quantomeno credibili le affermazioni fatte da alcuni di loro sul web, cioè di avere portato a scuola armi, vere o giocattolo.

“Io sono andato con un multitool con coltello”

Le testimonianze nelle chat sono sconvolgenti: “Io avevo una Glock però poi ci sono andato a scuola perché lo avevo visto in un film americano […] io sono andato con un multitool con coltello, rischiato molto di andare al minorile […] Io portavo quello a scatto nel giubbino”.

C’è anche chi chiedeva consigli per confezionare oggetti molto pericolosi: “Avete mai fatto una molotov? io si […] martedì provo a fare del napalm […] Qualcuno ha un video Tutorial per un detonatore? “.

“Gli internauti – si legge in una nota – nelle chat affermavano di andare in giro con coltelli e a volte persino con pistole a salve e pubblicavano foto e video che mostravano armi da taglio, da sparo e da softair, esposte in posa o durante l’effettivo utilizzo. Nelle loro discussioni su Telegram richiedevano informazioni e consigli su come confezionare molotov, esplosivi e detonatori, pubblicando anche foto degli ordigni realizzati”.

