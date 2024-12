Treviso: studenti contro docente: bloccano e scuotono l’auto per non farla uscire. L’accusa è di violenza privata.

Sono stati identificati tre studenti di un istituto in provincia di Treviso, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, coinvolti in un episodio di violenza privata ai danni di una docente durante una manifestazione studentesca.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il fatto, avvenuto il 24 ottobre, è legato a una protesta contro la modifica dell’orario di ricreazione. Durante la manifestazione, un gruppo di ragazzi ha bloccato l’auto della docente, scuotendola e impedendole di uscire dal veicolo. Solo grazie all’intervento di due studenti la situazione è stata sbloccata, permettendo alla docente di ripartire dopo ripetuti segnali di richiesta d’aiuto.

Le indagini dei Carabinieri hanno identificato i tre giovani come responsabili principali dell’episodio. Sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Venezia con l’accusa di violenza privata.

Docenti aggrediti, da settembre 1 caso ogni 5 giorni. Valditara: pugno duro contro violenze e teppismo

Ogni mese si verificano in media sei casi di aggressioni agli insegnanti, ai presidi e al personale scolastico, praticamente uno ogni cinque giorni: la stima è stata riscontrata dall’amministrazione per descrivere un fenomeno in aumento e che desta sempre più preoccupazione nella categoria, anche perchè spesso gli artefici delle violenze sono i genitori degli alunni e gli stessi giovani iscritti ai corsi di studio. Il conteggio totale, da settembre ad oggi, è di ben 19 episodi di violenza verso insegnanti, personale Ata e dirigenti scolastici, in prevalenza nelle scuole superiori dove se ne sono “consumati” ben 13.

.

.

.

.

.

.

.

Studenti bloccano e scuotono l’auto dell’insegnante

ultima modifica: da