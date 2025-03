Suggerimenti per la domanda di mobilità 2025/26

La Tecnica della scuola, 10.3.2025.

Mobilità 2025/26, come compilare la domanda: ecco alcuni suggerimenti.

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla mobilità 2025/26.

1) Sono entrata in ruolo prima nella scuola dell’infanzia nel 2015, poi nel 2023 ho ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola primaria. Ora vorrei chiedere il passaggio di ruolo alla secondaria. Dove dovrò inserire nella domanda di istanze online il servizio in altro ruolo infanzia, forse nel preruolo ? Invece nell’ allegato D, l’anno dell’ attuale ruolo di appartenenza lo devo inserire nella prima pagina? Ma non ho capito dove inserire gli anni del precedente ruolo nella scuola dell’infanzia, forse anche qui nel preruolo

Per prima cosa dovrai compilare il modulo della domanda di mobilità della scuola secondaria di II grado e dovrai allegare, per l’anzianità del servizio, l’allegato D scuola primaria. Nella compilazione sezione anzianità, dovrai inserire nella casella n.1 l’anzianità del servizio del ruolo della primaria (attuale titolarità) e nella casella n.2 il ruolo prestato nell’infanzia. Anche la compilazione dell’Allegato D primaria ha la stessa identica impostazione, quindi casella n.1 ruolo di attuale titolarità e casella n.2 scuola dell’infanzia.

2) Per gli anni in cui si è chiesta aspettativa senza stipendio, come si conteggia ai fini dell’anzianità per il punteggio della mobilità 2025/2026? Specifico meglio per capire gli anni dubbi ai fini del punteggio per la mobilità: un anno scolastico c’è stata la sospensione delle lezioni in presenza a causa del COVID ( da settembre a dicembre) e poi sono stata in aspettativa senza stipendio ( dal 7 gennaio al 30 giugno). Poi un altro anno la richiesta di aspettativa è stata accolta per circa tre mesi e mezzo (dal 25 febbraio al 10 giugno). Un altro anno ancora aspettativa dal 6 aprile al 13 giugno.

L’ anno scolastico viene considerato valido, ai fini del punteggio della mobilità, se sono stati svolti almeno 180 giorni di servizio oppure se dall’1 febbraio fino agli scrutini finali è stato prestato servizio ininterrottamente. Nel caso in specie la sospensione del servizio per covid è comunque computabile ai fini del servizio e i mesi di luglio e agosto rientrano nel calcolo. Quindi i tre anni sembrerebbero validi ai fini del punteggio della mobilità 2025/2026.

3) Mi trovo nella condizione che sto svolgendo l’anno di prova in regione Liguria dopo essere rientrato nella MINICALL dell’estate 2024 come docente di sostegno ADMM. Mi conferma che essendo in anno di prova non posso partecipare alla procedura/domanda di mobilità/trasferimento in quanto sono in anno di prova con contratto quindi a t.d. vincolato al superamento dell’esame dell’anno di prova?(anche avendo la deroga, in quanto mio padre possiede legge 104/92 art.3 comma 3).

Non potrai partecipare alla mobilità 2025/2026 perché ancora con contratto a tempo determinato e nemmeno potrai essere inserito nella graduatoria interna di Istituto.

