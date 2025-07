Sulla maturità ha ragione Valditara

di Fabrizio Reberschegg, Gilda degli insegnanti di Venezia, 25.7.2025.

Chi ha difeso o “compreso” la contestazione furbetta dei cinque ha dato una grossa mano all’ideologia liberista che da sempre propone l’abolizione legale del titolo di studio per imporre la scuola priva classista come ente di formazione per eccellenza lasciando allo Stato l’istruzione generica e falsamente inclusiva.

Come è noto non siamo mai stati teneri con Valditara e gli altri Ministri dell’Istruzione che negli ultimi anni si sono succeduti a Viale Trastevere, ma non possiamo che dare ragione a Valditara in merito alla questione della necessità dell’obbligo di affrontare tutte le prove d’esame per conseguire il Diploma di maturità.

A causa di cinque ragazzotte e ragazzotti che si sono rifiutati di sostenere la prova orale di esame di Stato, calcolando che sarebbero stati “promossi” per merito delle valutazioni numeriche conseguite, da quasi un mese si continuano a riempire i giornali commenti che non infrequentemente hanno cercato di difendere e “capire” i comportamenti ostativi dei maturandi. Si tratta di prese di posizione trasversali che hanno interessato intellettuali di sinistra e di destra che mettono fortemente in discussione il valore dell’esame e addirittura di ogni forma di valutazione da parte della scuola e dei docenti.

Si tratta di commenti e interventi imbarazzanti che sposano la filosofia della centralità dell’allievo-cliente, della centralità olistica della soggettività egocentrica degli allievi, della brutalità della valutazione che discrimina e non comprende i percorsi individuali, ecc.ecc.

Considero tali interventi interessanti solo per comprendere il degrado culturale che si sta raggiungendo nel nostro Paese in merito alle problematiche complesse dell’istruzione e della formazione. Dopo decenni di riforme il livello di preparazione degli studenti è precipitato. Si vedano come esempio gli ultimi dati INVALSI, ma basterebbe assistere ad una qualsiasi “interrogazione” o correggere una qualsiasi prova scritta per rendersi conto delle carenze diffuse nella preparazione degli studenti. Ovviamente ciò non vale per gli studenti (non tantissimi) che studiano, sono preparati e competenti. In sintesi sono bravi e bravissimi.

Il paradosso è che in una società iperliberista caratterizzata da una competitività esasperata per alcuni la scuola dovrebbe essere una sorta di oasi felice in cui tutte e tutti di diritto sono uguali senza esserlo. Todos caballeros, tanto le differenze sociali, economiche e culturali restano cristallizzate. La scuola ha perso il suo ruolo di ascensore sociale perché non si vuole realmente riconoscere il merito di chi studia a prescindere dalla provenienza sociale, lasciando le fasce più deboli della popolazione giovanile senza una vera protezione e un vero sostegno. La valutazione serve per valorizzare chi lo merita.

Il caso dei cinque studenti che si sono rifiutati di sostenere la prova orale della maturità è la prova di tutto ciò. Chi ha fatto questa scelta era protetto dalla famiglia, aveva calcolato che in ogni caso il proprio futuro (proseguimento degli studi o altro) non sarebbe stato messo a repentaglio. I cinque studenti rappresentano l’opportunismo e la furbizia italica di chi sa che cadrà sempre in piedi. Grave è il fatto che hanno offeso le commissioni di esame e i loro stessi insegnanti che ne facevano parte in nome di astrusa ideologia avversa ad un “sistema-scuola con la sua disumana impostazione iper-competitiva, con la sua meritocrazia spietata e burocratica che mi giudica con dei numeri e mi considera un numero”. Peccato che nella vita saranno forse i primi a pretendere un posto al sole e una carriera vincente alla faccia degli stupidi proclami e delle strumentali posizioni antagoniste.

La sindrome che ha colpito soprattutto il Veneto (quattro su cinque studenti erano delle scuole del Veneto) pone le sue basi sul concetto di costi-benefici, sulla protezione delle famiglie che sono sempre dalla parte dei loro virgulti a prescindere, sull’uso strumentale delle norme a proprio favore che poi favorisce l’evasione ed elusione fiscale sempre giustificata da alcuni come una lotta contro uno Stato vampiro e vessatorio.

Mi dispiace dirlo apertamente, ma chi a sinistra ha difeso o “compreso” la contestazione furbetta dei cinque ha dato una grossa mano all’ideologia liberista della destra tradizionale che da sempre propone l’abolizione legale del titolo di studio per imporre la scuola priva classista come ente di formazione per eccellenza lasciando allo Stato l’istruzione generica e falsamente inclusiva. Faccio i complimenti alla pletora di pedagogisti e intellettuali “progressisti” che hanno dimostrato di essere solo venditori di fumo e che hanno per anni hanno contribuito a legittimare lo scardinamento della scuola statale in nome del fantomatico “diritto al successo formativo” di berlingueriana memoria.

Sulla maturità ha ragione Valditara

