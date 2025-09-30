Docente o ATA precario in malattia: quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda.
Le assenze che concorrono al periodo di malattia includono l’infermità legata a cause di servizio, garantendo al lavoratore il diritto all’intera retribuzione prevista dal CCNL 2006-09. Anche i periodi di day-hospital, day surgery e ricovero ospedaliero, comprese le convalescenze, vengono conteggiati come malattia, a meno che non siano legati a gravi patologie. Le assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche, se giustificate per l’intera giornata come malattia, rientrano nel periodo di malattia. Infine, anche le patologie connesse a un’invalidità riconosciuta sono incluse nel calcolo.
Le assenze per malattia del personale a tempo determinato sono regolate dall’art. 35 del CCNL 2019-21 e variano in base al contratto. Le assenze legate a gravi patologie, infortuni sul lavoro, cause di servizio, cure per invalidi e trattamenti termali, così come quelle per esami e visite specialistiche, seguono le stesse regole applicate al personale assunto a tempo indeterminato.
Contratti fino al 30 giugno o 31 agosto
Il personale con contratto per l’intero anno o fino al termine delle attività ha diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico, con la seguente retribuzione:
- Primo mese al 100%.
- Secondo e terzo mese al 50%.
- Dal quarto al nono mese senza retribuzione.
I primi tre mesi non interrompono l’anzianità di servizio, mentre i successivi la interrompono. Dopo nove mesi, il rapporto di lavoro si risolve.
Supplenze brevi
Il personale con supplenze brevi ha diritto a 30 giorni di malattia pagati al 50%, senza interruzione dell’anzianità di servizio. Superato questo limite, il contratto viene risolto.
Personale con contratti multipli
In caso di contratti fino al 30 giugno e supplenze brevi, si applicano regole distinte:
- Per il contratto annuale, si conserva il posto fino a 9 mesi.
- Per la supplenza breve, il limite è di 30 giorni retribuiti al 50%.
Le regole di ciascun contratto devono essere rispettate separatamente.
