Docente o ATA precario in malattia: quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda.

Le assenze che concorrono al periodo di malattia includono l’infermità legata a cause di servizio, garantendo al lavoratore il diritto all’intera retribuzione prevista dal CCNL 2006-09. Anche i periodi di day-hospital, day surgery e ricovero ospedaliero, comprese le convalescenze, vengono conteggiati come malattia, a meno che non siano legati a gravi patologie. Le assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche, se giustificate per l’intera giornata come malattia, rientrano nel periodo di malattia. Infine, anche le patologie connesse a un’invalidità riconosciuta sono incluse nel calcolo.

Le assenze per malattia del personale a tempo determinato sono regolate dall’art. 35 del CCNL 2019-21 e variano in base al contratto. Le assenze legate a gravi patologie, infortuni sul lavoro, cause di servizio, cure per invalidi e trattamenti termali, così come quelle per esami e visite specialistiche, seguono le stesse regole applicate al personale assunto a tempo indeterminato.

Contratti fino al 30 giugno o 31 agosto

Il personale con contratto per l’intero anno o fino al termine delle attività ha diritto alla conservazione del posto fino a 9 mesi in un triennio scolastico, con la seguente retribuzione:

  • Primo mese al 100%.
  • Secondo e terzo mese al 50%.
  • Dal quarto al nono mese senza retribuzione.

I primi tre mesi non interrompono l’anzianità di servizio, mentre i successivi la interrompono. Dopo nove mesi, il rapporto di lavoro si risolve.

Supplenze brevi

Il personale con supplenze brevi ha diritto a 30 giorni di malattia pagati al 50%, senza interruzione dell’anzianità di servizio. Superato questo limite, il contratto viene risolto.

Personale con contratti multipli

In caso di contratti fino al 30 giugno e supplenze brevi, si applicano regole distinte:

  • Per il contratto annuale, si conserva il posto fino a 9 mesi.
  • Per la supplenza breve, il limite è di 30 giorni retribuiti al 50%.

Le regole di ciascun contratto devono essere rispettate separatamente.

