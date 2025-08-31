di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 30.6.2025.

Richiesta di passaggio da tempo pieno a part-time per i docenti precari:

cosa sapere e a quali condizioni lo si può ottenere.

La possibilità di richiedere orario part-time non è riservata solo al personale docente di ruolo o neoassunto. Anche ai supplenti è riconosciuta questa facoltà ma solo in presenza di precise condizioni, diverse rispetto a chi è assunto a tempo indeterminato. Vediamo di fornire di seguito alcuni chiarimenti i merito.

Part-time: come possono richiederlo i docenti precari

Il riferimento normativo sul part-time lo troviamo all’art. 39/4 del CCNL Scuola 2019/2021, il quale stabilisce:

“L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

Va precisato che i supplenti possono richiedere il part-time soltanto all’atto dell’assunzione (quindi al momento della firma della presa di servizio) e non dopo la sottoscrizione del contratto. Inoltre questa facoltà è riservata solo ai precari con contratto al 31 agosto e al 30 giugno, e non ai supplenti brevi.

La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell’istituto presso cui si è assunti. Quest’ultimo, a sua volta, inoltrerà una richiesta all’Usp competente per verificare se il numero dei part-time richiesti nella specifica provincia e nella specifica classe di concorso o tipo di posto non superi il 25% della dotazione organica complessiva per quella classe di concorso, in quella provincia e per quell’anno scolastico.

La concessione del part-time da parte del DS dipende quindi da questa verifica.

Supplenti, quando chiedere il part-time?

