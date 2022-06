di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.6.2022.

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, cosa cambia nell’ordine di attribuzione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali.

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, l’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 che ha regolamentato l’aggiornamento delle nuove GPS ha previsto delle novità anche in merito alle modalità di attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, ovvero i cosiddetti ‘spezzoni‘. Vediamo cosa cambia rispetto a quanto previsto dalla precedente OM 60/2020.

Supplenze per l’anno scolastico 2022/23, cosa cambia per gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore settimanali

Il comma 3 dell’articolo 2 dell’OM 112/2022 prevede che gli spezzoni di cattedra pari o inferiori a sei ore settimanali vengano assegnati dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, in base al seguente ordine:

Ordine di attribuzione

ai docenti con contratto a tempo determinato , aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;

, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse; ai docenti di ruolo della scuola medesima , in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;

, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento; ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione (nell’ordine sopra indicato) i dirigenti scolastici potranno utilizzare le graduatorie di istituto. Tale ordine di attribuzione, in realtà, non è una novità assoluta in quanto è stata ripresa la medesima procedura prevista dal precedente DM N. 131/2007.

Cosa prevedeva l’OM N. 60/2020

La precedente OM n. 60/2020 prevedeva, invece, che gli spezzoni pari o inferiori a sei ore settimanali venissero assegnate dai dirigenti scolastici come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. Tali ore, pertanto, dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola interessata.

.

.

.

.

.

.

Supplenze 2022/23, novità per gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nell’ordine di attribuzione ultima modifica: da