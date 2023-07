di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 7.7.2023.

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, il funzionamento dell’algoritmo in relazione all’attribuzione degli incarichi.

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, gli aspiranti all’attribuzione dei diversi incarichi a tempo determinato stanno chiedendo delucidazioni in merito al funzionamento dell’algoritmo ministerialecollegato alla procedura informatizzata che, giova ricordarlo, prevede una domanda da presentare su Istanze Online.

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, il funzionamento dell'algoritmo

L’algoritmo ministeriale andrà ad incrociare le preferenze indicate da ciascun aspirante con i posti disponibili nel turno di nomina: le preferenze (max. 150) saranno rappresentate dalle scelte dell’aspirante su scuole, distretti oppure comuni. Coloro che non presenteranno domanda per le supplenzenon potranno partecipare alla procedura di attribuzione degli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e da GPS ma solamente da graduatorie di istituto.

Cosa tenere in considerazione al momento di compilare la domanda per le supplenze

Anche quest’anno, purtroppo, sono previsti diversi turni di nomina e un aspetto che si deve tenere in considerazione è che, al momento della presentazione della domanda per le supplenze, non si potrà conoscere l’esatta disponibilità dei posti. Altro fattore da considerare è che le graduatorie saranno soggette a ripubblicazione. L’aspirante che si trova ai primi posti della graduatoria potrà fare una scelta più consapevole mentre per chi si trova più indietro la scelta sarà, senza dubbio, più complicata ma soprattutto aleatoria.

Attenzione a come opererà l’algoritmo

Una delle problematiche incontrate lo scorso anno è quella relativa al fatto che l’algoritmo non è tornato indietro: pertanto, chi non ha ricevuto l’incarico di supplenza al proprio turno di nomina in quanto nelle sedi scelte non erano disponibili dei posti, si è visto ‘superare’ da un collega avente un punteggio minore in graduatoria. Anche quest’anno potrebbe ripresentarsi la stessa problematica: ciascun aspirante, pertanto, dovrà ponderare bene le proprie scelte considerando questo ‘pericolo’ legato al funzionamento particolare dell’algoritmo.

Supplenze 2023, come opererà l'algoritmo sui turni di nomina?

