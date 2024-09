Risponde l’esperto.

Durante la diretta della Tecnica risponde live di giovedì 19 settembre alle ore 16:00, si è discusso delle nomine da GPS, del funzionamento dell’algoritmo di assegnazione, delle successive rettifiche e delle polemiche che ne sono scaturite. Ospiti dell’evento sono stati i professori Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, esperti di normativa scolastica. La diretta è stata trasmessa sui canali social di La Tecnica della Scuola, su Facebook e YouTube.4o

Un utente ci ha scritto: “Se accetto convocazione da graduatoria di istituto con scadenza fino all’avente diritto, posso poi lasciare questa supplenza per un’altra che abbia una scadenza specificata?”

Ecco la risposta dell’esperto Lucio Ficara: “Se si passa da graduatoria d’Istituto a graduatoria d’istituto no. Si può lasciare la graduatoria d’istituto per le GPS se si viene nominati da GPS fino al 30 giugno o al 31 agosto. Ma non si può lasciare il posto che si è preso fino all’avente diritto per un posto sempre da graduatoria d’istituto fino per esempio al 15 dicembre. Ecco questo non si può fare”.

