Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 06 Ottobre 2025 / 16 : 42
Commenti disabilitati su Supplenze, 5° turno di nomine e posti disponibili

Supplenze, 5° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 6.10.2025.

Presa di servizio entro martedì 7 ottobre 2025.

Gilda Venezia

QUINTO TURNO DI NOMINE DEL 06.10.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.

Disponibilità per il QUINTO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26.

Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il quinto turno di nomine del 06.10.2025 di cui all’oggetto.

Si pubblicano le disponibilità per il quinto turno di supplenze del personale docente ed educativo

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Supplenze, 5° turno di nomine e posti disponibili ultima modifica: 2025-10-06T16:42:35+02:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia