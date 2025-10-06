Supplenze, 5° turno di nomine e posti disponibili

USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 6.10.2025.
Presa di servizio entro martedì 7 ottobre 2025.
QUINTO TURNO DI NOMINE DEL 06.10.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e del PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024.
Disponibilità per il QUINTO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO – A.S. 2025 -26.
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il quinto turno di nomine del 06.10.2025 di cui all’oggetto.
Avviso prot. AOOUSPVE n. 13393 del 06-10-2025
Bollettino 5 turno di nomine del 06.10.25
Si pubblicano le disponibilità per il quinto turno di supplenze del personale docente ed educativo
