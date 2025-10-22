USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 22.10.2025.
Presa di servizio entro giovedì 23 ottobre 2025.
SETTIMO TURNO DI NOMINE DEL 22.10.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il settimo turno di nomine del 22.10.2025 di cui all’oggetto.
.
.
Disponibilità per il SETTIMO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025 -26.
Si pubblicano le disponibilità per il settimo turno di supplenze del personale docente.
Allegati
.
.
.
.
.
.Supplenze, 7° turno di nomine e posti disponibili ultima modifica: 2025-10-22T14:13:56+02:00 da