Graduatorie provincialiSupplenze Autore: - 22 Ottobre 2025 / 14 : 13
Supplenze, 7° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 22.10.2025.

Presa di servizio entro giovedì 23 ottobre 2025.

SETTIMO TURNO DI NOMINE DEL 22.10.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024

Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il settimo turno di nomine del 22.10.2025 di cui all’oggetto.

Disponibilità per il SETTIMO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025 -26.

 

Si pubblicano le disponibilità per il settimo turno di supplenze del personale docente.

