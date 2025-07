di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 9.7.2025.

Supplenze a.s. 2025/26, 150 preferenze e sostegno GPS I fascia dal 17 al 30 luglio,

mini-call veloce dal 14 al 19 agosto . La nota del MIM.

Dopo le anticipazioni seguite all’informativa con i sindacati dell’8 luglio, il Ministero ha pubblicato l’attesa circolare riguardante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2025/26.

Riportiamo di seguito una prima sintesi delle fasi previste per i docenti e le scadenze da rispettare.

Personale docente: conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato

Le relative funzioni sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00). Attraverso la medesima funzione gli aspiranti presentano istanza di partecipazione alla procedura per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale, nonché per le conferme su posto di sostegno secondo quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025.

Effettuazione della fase provinciale

Le scadenze sono fissate dai singoli Uffici scolastici.

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Effettuazione della fase interprovinciale

All’esito della procedura sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado di scuola, a seguito dell’esaurimento della relativa GPS, entro il 13 agosto 2025.

Le funzioni per la presentazione delle istanze sono rese disponibili nel periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il 19 agosto (ore 9.00).

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

Completate tutte le operazioni per il conferimento di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo, nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni relative alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

I docenti inseriti nella platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al punto precedente, nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, esprimeranno la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 32 del 2025. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento). L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante.

Al positivo esito della verifica, gli uffici adottano un formale provvedimento di conferma, inderogabilmente entro il 31 agosto 2025.

Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo

Il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di supplenza:

supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto; supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, da parte del sistema informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto. A tal fine, al termine di ciascun turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie esaurite, attraverso l’apposito report fornito dal sistema informativo, indicando altresì la data presunta per l’elaborazione del successivo turno di nomina.

Per le supplenze temporanee, si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine, gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta delle sedicon la modalità e le tempistiche previste al punto 1.1 della nota nel periodo compreso tra il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00). Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il destinatario della supplenza è individuato dal dirigente scolastico.

Interpelli

Le istituzioni scolastiche procedono all’attribuzione delle supplenze utilizzando l’apposita procedura presente a sistema SIDI. Dopo avere verificato l’assenza di candidati convocabili e/o la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie che siano convocabili, constatato l’esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il Dirigente Scolastico potrà procedere alla pubblicazione di specifici interpelli.

La circolare

