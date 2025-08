Supplenze annuali e fino al termine delle lezioni

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 31.7.2025.

La procedura di assegnazione delle supplenze docenti 2025/26 annuali e fino al termine delle lezioni.

Terminate le immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno, si apre la fase delle supplenze docenti 2025/2026. La normativa prevede diverse tipologie di incarichi a tempo determinato, ciascuno con regole specifiche per l’assegnazione e la gestione delle graduatorie.

Tipologie di supplenze docenti

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono previste tre tipologie di supplenze:

• Supplenze annuali: su posto vacante e disponibile, con termine al 31 agosto;

• Supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche: su posti disponibili ma non vacanti, con scadenza 30 giugno;

• Supplenze temporanee brevi: per altre necessità di servizio, con scadenza all’ultimo giorno di effettiva esigenza.

Procedura di assegnazione delle supplenze

Per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, l’individuazione dei docenti avviene tra chi ha presentato la domanda telematica per la scelta delle sedi tramite Istanze Online (POLIS) entro le ore 14:00 del 30 luglio 2025, manifestando la volontà di partecipare alla procedura.

L’ordine di attribuzione prevede:

Graduatorie a esaurimento (GeE); Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), in caso di esaurimento o incapienza delle GAE; Graduatorie di istituto, se anche le GPS risultano esaurite.

Posti accantonati per concorsi

Quando l’assegnazione avviene tramite graduatorie di istituto, i posti vacanti destinati ai vincitori di concorso vengono coperti con contratti a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2025.

Se entro tale data non viene individuato il vincitore, per garantire la continuità didattica, il contratto può essere prorogato fino al 30 giugno 2026.

Supplenze ai docenti di ruolo

Come previsto dall’articolo 47 del CCNL 2019/2021, i docenti di ruolo che hanno superato il periodo di prova possono chiedere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma:

• possono richiedere solo posti interi;

• non possono ricevere incarichi sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.

.

.

.

.

.

.

.

Supplenze annuali e fino al termine delle lezioni

ultima modifica: da