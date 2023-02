Supplenze, come si calcola l’annualità di servizio

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 16.2.2023.

Quanti giorni sono sufficienti per ottenere 12 punti in un anno scolastico? E quanti per l’annualità di servizio? Alcuni chiarimenti.

Giunti ormai alla seconda metà di febbraio gli insegnanti precari iniziano a fare il calcolo dei giorni di supplenza maturati fino a questo periodo, per capire il punteggio raggiunto finora e quanti giorni mancherebbero ancora per poter raggiungere l’annualità di servizio.

Cerchiamo dunque di fare chiarezza sia sulla necessità o meno della continuità delle supplenze svolte, sia sul computo esatto dei giorni necessari per raggiungere l’annualità sufficiente per determinare l’anno contributivo.

Ottenimento 12 punti: cosa sapere

Occorre innanzitutto fare una distinzione tra il numero di giorni sufficiente all’ottenimento del massimo punteggio possibile per ogni anno scolastico (12 punti) e i giorni di servizio necessari per vedersi conteggiare l’annualità di servizio.

Nel primo caso sono sufficienti 166 giorni per ogni anno scolastico per poter conseguire, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di supplenza, 12 punti. Il riferimento lo troviamo nelle tabelle di valutazione allegate all’O.M 112/2022, la quale stabilisce, con riferimento al servizio specifico, che sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti, fino ad un massimo di 12 punti, secondo la seguente suddivisione:

da 16 a 45 gg. uguale p. 2;

da 46 a 75 gg. uguale p. 4;

da 76 a 105 gg. uguale p. 6;

da 106 a 135 gg. uguale p. 8;

da 136 a 165 gg. uguale p. 10;

da 166 gg. in poi uguale p. 12

I 12 punti vengono conseguiti anche nel caso di servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini o al termine delle attività educative con riguardo alla scuola dell’infanzia.

Nel caso di servizio aspecifico i punteggi suindicati sono dimezzati.

Annualità di servizio

Altra cosa è invece l’annualità di servizio, con la stessa intendendosi la maturazione dell’anno valevole ai fini contributivi.

In questo caso non bastano i 166 giorni necessari per ottenere 12 punti. Sono richiesti almeno 180 giorni complessivi di servizio svolti nell’arco dello stesso anno scolastico, senza distinzioni tra servizio specifico e aspecifico. Inoltre può bastare anche il servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.

Ovviamente raggiungendo 180 giorni combaciano sia l’ottenimento dei 12 punti che l’annualità di servizio.

La continuità è necessaria?

Un ultimo aspetto da chiarire attiene alla continuità.

Sia per il conseguimento dei 12 punti che dell’annualità di servizio è sufficiente la somma di tutti i giorni indicati su ogni contratto di supplenza, non rilevando la continuità. Il servizio, come predetto, dovrà essere ininterrotto solo dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche se la supplenza, in quel determinato anno scolastico, parte da quella data.

Supplenze, come si calcola l’annualità di servizio

