di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 12.12.2025.

Supplenze 2026: algoritmo di assegnazione rivisto con ripescaggi continui

e sanzioni più pesanti per rinuncia. Le novità della bozza di ordinanza e i loro effetti.

Il nuovo sistema di assegnazione delle supplenze introdotto nella bozza di ordinanza rappresenta un passaggio decisivo per docenti e aspiranti supplenti. Le modifiche riguardano sia il funzionamento dell’algoritmo, sia il regime delle sanzioni, con effetti diretti sulle possibilità di ottenere un incarico durante il biennio. Le anticipazioni diffuse delineano un quadro più flessibile nei ripescaggi, ma molto più severo in caso di rinuncia o mancata presa di servizio.

Come cambia l’algoritmo delle supplenze: ripescaggi e nuove procedure

La bozza conferma un intervento sull’algoritmo di nomina, che tornerà a riesaminare gli aspiranti a ogni bollettino. L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ce ne ha parlato nel corso di uno dei nostri webinar su YouTube dedicato alla bozza dell’ordinanza delle GPS. In pratica, per ogni turno di nomina l’algoritmo ripercorrerà la graduatoria, includendo chi era rimasto senza incarico a causa delle preferenze espresse.

Questo meccanismo di ripescaggio continuo nasce dall’esigenza di correggere le esclusioni involontarie avvenute negli anni precedenti, che hanno generato un contenzioso ampio davanti ai Tribunali del Lavoro e alle Corti d’Appello, spesso concluso con la soccombenza del Ministero. Gli aspiranti potranno quindi indicare le preferenze in modo più libero e coerente con le proprie necessità, senza rischiare penalizzazioni o etichette di rinuncia non voluta.

Nuovo regime sanzionatorio: cosa comporta la rinuncia all’incarico

La bozza della nuova ordinanza introduce un inasprimento delle sanzioni per chi non perfeziona la supplenza. Due situazione diventano particolarmente rilevanti:

Rinuncia dopo l’assegnazione

Mancata presa di servizio

In entrambi i casi, per l’intero biennio, sarà impossibile ottenere incarichi al 30 giugno o al 31 agosto da:

GAE

GPS

Graduatorie d’istituto

Si tratterebbe di un cambiamento significativo: finora la sanzione si limitava all’anno scolastico in corso. Ora la penalizzazione diventa identica a quella prevista per l’abbandono dell’incarico dopo l’assunzione in servizio, con ripercussioni estese e più pesanti.

Tabella riassuntiva delle modifiche previste

Aspetto Novità prevista Effetti Ripescaggio algoritmo Riesame delle posizioni a ogni bollettino Maggiore possibilità di incarico per chi era rimasto senza nomina Preferenze Libertà più ampia nella scelta Riduzione rischio esclusioni involontarie Sanzioni per rinuncia Blocco supplenze per l’intero biennio Nessun incarico al 30/06 e 31/08 da GAE, GPS e GI Sanzioni già in vigore Equiparate all’abbandono del servizio Penalità estesa a due anni

