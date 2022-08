di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 21.8.2022.

Dalle graduatorie d’istituto sarà possibile conseguire supplenze non solo brevi e saltuarie ma anche annuali.

Quelli che seguiranno saranno giorni di trepidazione per gli insegnanti precari di ogni ordine e grado che attendono il conferimento delle supplenze dalle Gps. Chi però si ritrovasse con un punteggio basso e non riuscisse ad ottenere un incarico da queste graduatorie potrà sempre fare affidamento sulle graduatorie d’istituto, purché entro il 31 maggio sia stata compilata nella domanda delle Gps anche l’apposita sezione rivolta alla scelta delle 20 scuole.

Sebbene però le graduatorie d’istituto siano deputate alle supplenze brevi e temporanee non è escluso che si possano anche conseguire incarichi annuali. Vediamo in quali casi.

Supplenze al 30 giugno o al 31 agosto

I contratti a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto sono stipulati dalle Gps. A quanto pare entro fine agosto si svolgeranno le prime convocazioni da queste graduatorie in modo che il nuovo anno scolastico inizi con tutte le cattedre coperte. Questo però non è detto che varrà per ogni provincia.

L’anno scorso infatti le convocazioni, a seguito anche delle molte rinunce, si sono protratte anche fino a dicembre.

Solo a chiusura del conferimento delle supplenze dalle Gps gli eventuali posti annuali residui verranno conferiti tramite le graduatorie d’istituto. Non sarà quindi escluso poter ricevere incarichi al 30 giugno o al 31 agosto anche da queste graduatorie.

Supplenze fino al termine delle lezioni

Come ogni anno non mancheranno anche supplenze dalle graduatorie d’istituto fino al termine delle lezioni (fissato tra l’8 e il 10 giugno a seconda della regione). Potranno infatti presentarsi cattedre liberatesi ad anno scolastico già iniziato, ad esempio, per maternità, malattia, congedo parentale.

Si ha quindi possibilità di poter aspirare al massimo punteggio annuale raggiungibile (pari a 12 punti) anche dalle graduatorie d’istituto.

.

.

.

.

.

.

Supplenze dalle Graduatorie d’istituto, in quali casi potranno essere annuali

ultima modifica: da