Supplenze, differenza tra rinuncia e mancata presa di servizio

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 9.4.2026.

Attenzione alle sanzioni In cosa consistono la rinuncia e la mancata presa di servizio nell’ambito delle supplenze? Chiarimenti sulle differenze e sulle sanzioni.

Spesso, in tema di supplenze, si tende ad associare la rinuncia alla mancata presa di servizio. Si tratta di 2 operazioni che solitamente, anche se si basano su azioni diverse, vengono messe sullo stesso piano per le sanzioni che comportano. Dall’a.s 2026/27 avranno la stessa severa sanzione dell’abbandono di servizio, così come previsto dall’O.M 27/26 che disciplina le Gps per il prossimo biennio 2206-28. Vediamo di seguito i dettagli.

Supplenze: sanzioni severe dall’a.s 2026/27 anche per rinuncia e mancata presa di servizio

Quando si parla di rinuncia si fa riferimento al rifiuto esplicito dell’incarico di supplenza ricevuto, mentre quando si parla di mancata presa di servizio si fa riferimento alla mancata presentazione al lavoro dopo aver accettato o ottenuto l’incarico. Le due azioni sono sempre state equiparate fino all’O.M 88/2024, la quale stabiliva la stessa sanzione in entrambi i casi: la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno dalle graduatorie per l’intero anno scolastico. L’abbandono di servizio, invece, comportava una più severa conseguenza: la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno dalle graduatorie per l’intera durata di validità delle medesime (quindi per tutto il biennio).

Con la nuova O.M 27/2026 rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono di servizio sono messi tutti sullo stesso piano, comportando la rigida sanzione già originariamente prevista per l’abbandono di servizio. L’unica possibilità concessa agli aspiranti sarà quella di poter ottenere solo supplenze brevi e temporanee per tutto il biennio (facendovi rientrare le classiche supplenze su malattia, maternità, congedi, aspettative, e potendosi protrarre anche fino al termine delle lezioni, ma non oltre).