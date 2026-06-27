Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.06.2026.
Supplenze docenti 2026/27: sanzioni in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono da GPS
La nuova ordinanza ministeriale 27/2026 prevede sanzioni più incisive rispetto al passato per chi compila la domanda per le 150 preferenze, ottiene una nomina e poi però rinuncia o non prende servizio o prende servizio e poi abbandona l’incarico.
Ecco uno schema che illustra le sanzioni a seguito di rinuncia dalle GPS, G.I. e Interpello.
Supplenze docenti 2026/2027: rinunce e sanzioni ultima modifica: 2026-06-27T06:21:12+02:00 da