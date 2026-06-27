InsegnantiSanzioni Autore: - 27 Giugno 2026 / 06 : 21
Commenti disabilitati su Supplenze docenti 2026/2027: rinunce e sanzioni

Supplenze docenti 2026/2027: rinunce e sanzioni

Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.06.2026.

Supplenze docenti 2026/27: sanzioni in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono da GPS

Gilda Venezia

La nuova ordinanza ministeriale 27/2026 prevede sanzioni più incisive rispetto al passato per chi compila la domanda per le 150 preferenze, ottiene una nomina e poi però rinuncia o non prende servizio o prende servizio e poi abbandona l’incarico.

Ecco uno schema che illustra le sanzioni a seguito di rinuncia dalle GPS, G.I. e Interpello.

 

 

 

 

Supplenze docenti 2026/2027: rinunce e sanzioni ultima modifica: 2026-06-27T06:21:12+02:00 da
Tags:,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams


Sito realizzato da Gilda Venezia