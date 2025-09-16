di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 15.9.2025.

Il nuovo anno scolastico è appena partito e per tantissimi docenti il futuro è ancora un’incognita. Quali saranno le prossime procedure che riguardano chi è in GPS? Come funziona con le graduatorie d’istituto? Chi deve fare gli interpelli?

L’ordinanza ministeriale 88, che norma le GPS e le graduatorie d’istituto, stabilisce i preavvisi per le convocazioni. Per incarichi superiori ai 30 giorni, il preavviso per l’accettazione deve essere di 24 ore, mentre per incarichi inferiori è di 12 ore.

Sebbene l’ordinanza non menzioni espressamente gli interpelli riguardo a queste tempistiche, per analogia si dovrebbero rispettare le medesime. Il mancato rispetto di tali termini è un’irregolarità, e la scuola dovrebbe ottemperare. Inoltre, dopo l’accettazione, sono previste altre 24 ore per la presa di servizio per incarichi superiori a 30 giorni e 12 ore per quelli inferiori.

Supplenze docenti 25/26, gli interpelli

