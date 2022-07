Supplenze docenti di sostegno. La procedura

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 30.7.2022.

Con la nota n° 28597 del 29 /7/2022 sono state emanate le disposizioni operative in merito alle supplenze per il personale docente specializzato nel sostegno.

Posti di sostegno

Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, anche per l’anno scolastico 2022/2023 sarà prorogata la disposizioneprevista dal comma 4 dell’art. 59 del decreto 73 del25 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede l’assunzione sui posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

Presentazione della domanda

Per le nomine di supplente possono presentare la domanda, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS) ”e nella stessa provincia nella quale risultino iscritti per posto di sostegno, dal 2 al 16 agosto i docenti:

inseriti in prima fascia GPS;

di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Assegnazione supplenza sostegno

L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa ed esclude l’assegnazione dell’incarico per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Mancata presentazione della domanda

Fermo restane che la mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione della procedura, così com’è intesa quale rinuncia la non indicazione di alcune sedi.

Rinuncia procedura nomine sostegno

Qualora il docente intendesse rinunciare alla nomina sul sostegno, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, purché la rinuncia sia fatta entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

Mancata assegnazione di sede

Qualora un docente, avendone i requisiti, dovesse fare la domanda per insegnante di sostegno e non dovesse ricevere la nomina in una delle sedi richieste, partecipa alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per la nomina annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Procedura

Le USR, con procedura informatizzata, procedono nel seguente ordine:

indicazione del numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;

in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno; assegnazione degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse.

alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto di sostegno indicato e sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS e delle preferenze espresse. Per le indicazioni sintetiche l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.

Comunicazione ai docenti

Gli esiti dell’individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate.

Convocazioni

Le convocazioni dei docenti per l’assegnazione della provincia e della sede, saranno effettuate autonomamente da ogni USR utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura della call veloce.

Supplenze docenti di sostegno. La procedura

