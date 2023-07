di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 28.7.2023.

Fino alle ore 14 del 31 luglio 2023 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

La domanda, che può essere inoltrata dagli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze e nelle GPS, è sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.

L’accesso all’istanza è raggiungibile a questo link: https://www.istruzione.it/supplenzedocenti23-24/la-domanda.html

Cliccando su “Accedi all’istanza” si viene reindirizzati al portale Istanze on-line.

Come accedere

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

Cosa indicare nella domanda

All’interno della domanda gli aspiranti dovranno indicare:

di possedere o meno i requisiti di cui all’Art. 5 comma da 5 a 17 D.L. 44/2023 per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo;

per esprimere le preferenze ai fini delle immissioni in ruolo; l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;

È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti; l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;

È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti; il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104;

ai sensi della L. 104; ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Nel caso di utilizzo delle preferenze sintetiche (comuni e distretti) ogni aspirante dovrà indicare anche la disponibilità ad accettare la nomina sui tipi scuola proposti (carceraria, ospedaliera, etc.). Potrà inoltre consultare, in fase di compilazione dell’istanza, l’elenco delle istituzioni scolastiche che fanno parte del comune/distretto.

La pagina con tutte le informazioni

Per supportare i docenti interessati, il Ministero ha predisposto una pagina dedicata alla presentazione delle domande per le supplenze dei docenti per l’a.s. 2023/24.

La pagina del Ministero è suddivisa nelle seguenti sezioni:

le novità

la domanda

il processo

informazioni utili,con alcune faq.

La guida del Ministero

Per la compilazione della domanda, il Ministero ha messo a disposizione una guida in formato pdf.

LA GUIDA