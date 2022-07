Le Faq della Tecnica della Scuola.

Come comunicato dal ministero dell’Istruzione, la finestra temporale interessata all’istanza relativa alle scelte delle 150 preferenze per le Gps sarà dal 2 al 16 agosto.

La Tecnica della Scuola nel suo appuntamento LIVE di venerdì 29 luglio ore 16 ha supportato i docenti nelle procedure per la presentazione dell’istanza.

Cliccando sul minutaggio, sarà possibile ascoltare la relativa risposta degli esperti.

Di seguito l’elenco con tutte le domande.

✅ (00:00) INTRO

✅ (03:04) Come funzionano le preferenze puntuali e quelle sintetiche?

✅ (12:45) Quali sanzioni se non si prende servizio e quali sanzioni se si abbandona?

✅ (21:45) Sono un docente ITP, il CSA di Napoli non risponde alle mie richieste per passare in seconda fascia GPS per un Decreto del Consiglio di Stato, come posso fare?

✅ (22:47) Nella bozza supplenze ho letto che è possibile rinunciare da GAE è scegliere GPS. È esatto? Sono in GaE infanzia e GPS infanzia I fascia. Ci sono sanzioni se dovessi rinunciare supplenza da GAE?

✅ (25:35) L’algoritmo che priorità attua nelle scelte fatte nella domanda. Da priorità al sostegno rispetto alla materia o va in ordine alle preferenze da noi effettuato nella domanda?

✅ (26:57) La call veloce è riservata solo ai docenti di ruolo/GAE?

✅ (28:20) Dove vedo la disponibilità delle cattedre dopo il 10 agosto?

✅ (29:48) Devono produrre domanda anche i docenti che fanno parte delle GAE?

✅ (30:24) È possibile dare la propria disponibilità sul sostegno non avendo fatto il TFA e non avendo insegnato per 3 anni sul sostegno?

✅ (33:01) Conviene ragionare per comuni o per distretti?

✅ (36:36) Per l’anno di prova che tipo di contratto bisogna selezionare al 31 agosto?

✅ (38:14) Per chi ha più classi di concorso, quale è il consiglio per procedere?

✅ (41:19) Sono di ruolo su sostegno primaria. Vorrei prendere incarico alle medie. Quali conseguenze? Anche ai fini pensionistici.

✅ (43:58) Se uno volesse prendere la materia e sa già che c’è lo spezzone, come deve fare per garantirsi il completamento?

✅ (49:07) Per chi ha il TFA estero date le preferenze sul sostegno ha possibilità di nomina?

✅ (49:40) Mi sono inserita quest’anno in I fascia GPS sostegno con TFA, posso effettuare anche scelte ADEE/ADAA su GPS I fascia comune? partecipare cioè alle incrociate?

✅ (50:39) Faccio la mia scelta delle 150 preferenze e verrò esclusa per un anno solo per quelle che non ho inserito nel caso toccasse a me perché risulterei rinunciataria, giusto?

✅ (53:08) E se si vince il Concorso Straordinario Bis?

✅ (54:09) In seconda fascia su Prato, ma proveniente da Napoli, dove conviene fare la domanda? Napoli o Prato?

✅ (55:44) Se avendo punteggio basso, voglio dire di si a tutto nella provincia di pertinenza ma voglio evitare un comune, come devo procedere?

✅ (57:12) Quando avremo notizie della GM DDG 498 2020?

✅ (01:02:09) Per quanto riguarda l’opzione tra cattedra esterna e cattedra interna si può non flaggare nulla? Cosa comporta?

✅ (01:06:19) Se non si scelgono spezzoni, ma solo COI. Cosa potrebbe succedere se si ha solo un anno di insegnamento?

RIVEDI LA DIRETTA

. . . . . . . . .

Supplenze e GPS 2022, come scegliere le 150 preferenze?

ultima modifica: da