Supplenze GPS 2025, algoritmo e ricorsi

Algoritmo GPS 2025, quando attivare un contenzioso verso un presunto errore

e quali procedure e tempi sono previsti per l’iter del ricorso. Accesso agli atti, cosa fare.

Il nuovo anno scolastico ha preso il via, ma non tutti i docenti sono in cattedra. L’ormai celebre algoritmo ha generato errori in vari territori, quali sono stati esattamente? E quali le lamentele dei diretti interessati? Qual è la conseguenza di tutto ciò? Per la procedura di accesso agli atti cosa bisogna fare e quali sono i tempi per ottenerlo?

Cosa potrebbe accadere se il nominato avesse un punteggio non corrispondente ai reali titoli dichiarati? E quali sono le condizioni per attivare un contenzioso?

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta di lunedì 8 settembre. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e di diritto scolastico, avv. Dino Caudullo.

Quali sono le condizioni per attivare un contenzioso verso un presunto errore algoritmico e quali procedure e tempi sono previsti per l’iter del ricorso?

A questa domanda, l’avvocato Caudullo ha risposto: “Prima di avviare un contenzioso, è essenziale verificare l’errore tramite l’accesso ai documenti amministrativi. Le condizioni per attivare un contenzioso includono:

Mancato inserimento di cattedre disponibili nelle convocazioni.

nelle convocazioni. Errore nella valutazione dei punteggi , che ha portato alla nomina di un candidato con punteggio sbagliato o all’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente.

, che ha portato alla nomina di un candidato con punteggio sbagliato o all’attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante al ricorrente. Errata applicazione del meccanismo delle rinunce disciplinato dall’OM 88/2024. L’ordinanza prevede che la mancata indicazione di alcune sedi o preferenze equivalga a una rinuncia. Tuttavia, l’applicazione pratica ha portato a risultati “aberranti”: se durante le convocazioni non sono disponibili le sedi indicate, il sistema considera il candidato rinunciatario a tutte le altre e non lo convoca più, anche se nelle successive convocazioni si liberano sedi di suo interesse. Questo è avvenuto non per iniziativa dell’algoritmo, ma per come è stato “tarato” dall’amministrazione. La giurisprudenza è prevalentemente favorevole ai docenti penalizzati da questa errata applicazione.

Accesso agli atti

Per affrontare i problemi derivanti dalle operazioni informatizzate, è fondamentale avere accesso ai documenti amministrativi per comprendere cosa sia effettivamente accaduto.

Scopo dell’accesso agli atti: L’accesso agli atti amministrativi, regolato dalla legge 241/90, garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e permette al docente penalizzato di vederci chiaro.

Procedure e tempi per il ricorso:

1. Approccio preliminare: Un primo passo è tentare un approccio “soft” con l’amministrazione, inviando una diffida per chiedere la rettifica delle operazioni o rivendicando la supplenza negata.

2. Ricorso al giudice del lavoro: In caso di mancata risposta o risposta negativa, l’unico rimedio è rivolgersi al giudice del lavoro, che ha giurisdizione in materia.

3. Scelta del legale: È consigliabile rivolgersi a un legale specializzato in materia scolastica o a strutture sindacali.

4. Tipologie di procedure:

Ricorso ordinario: I tempi per la fissazione della prima udienza possono essere lunghi (anche oltre 9 mesi o un anno), rendendolo incompatibile con l’urgenza di lavorare all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, può essere finalizzato anche al risarcimento del danno e al riconoscimento giuridico e di carriera dell’incarico non conferito.

Procedura d’urgenza (Art. 700 c.p.c.): Questa procedura ha tempistiche ridotte (qualche mese), ma richiede la sussistenza di un “pericolo di danno così urgente ed evidente”, la cui valutazione positiva da parte dei giudici non è garantita. La scelta tra le due procedure dipende da un’attenta valutazione del professionista”.

Le risposte della diretta

✅ (34:40) volevo chiedere sulle COE che si sono create ad aprile che poi non sono uscite come disponibilità. Se uno fa affidamento a quello per le preferenze poi si risulta rinunciatario?

✅ (38:10) Siccome presentiamo l’istanza delle 150 preferenze al buio, tra un anno e l’altro del biennio delle GPS, le disponibilità di una data cdc in un determinato ambito territoriale, sono simili?

✅ (39:30) Come mai su Caserta è uscito un solo bollettino da 1 fascia? Ci saranno altri bollettini ? Anche da 2 fascia?

✅ (41:25) Ma il problema delle disponibilità è “colpa” delle segreterie delle singole scuole o dell’USP?

✅ (46:15) Secondo ciclo indire con terza annualità Anno scolastico 2024-25,quando?

✅ (47:00) come mai non è stata confermata la continuità su sostegno (2 fascia GPS) ambito territoriale di catania?

✅ (47:45) sono previste novità riguardo i requisiti per la seconda fascia gps per la scuola secondaria di secondo grado nel 2026?

✅ (49:10) Nodo certificazioni linguistiche: chi le ha conseguite nella fase “transitoria” – dopo il 31 agosto e prima del nuovo aggiornamento MIM – può vedersela riconosciuta in qualche modo? La legge, se non vado errato, non dovrebbe mai essere retroattiva. Grazie

✅ (50:40) È normale che un docente con punteggio inferiore al mio venga chiamato prima dalle GPS solo perché ha indicato una determinata scuola in un ordine di preferenza più alto rispetto al mio? (Ad esempio, lui ha messo quell’istituto come 2ª preferenza, mentre io l’ho inserito come 28ª)

✅ (56:40) sono riservista in gae ai sensi l.n.68/99,ma non sono risultata assegnatario di posto essendo stata superata come punteggio. Al riguardo desideravo chiederle se nel secondo bollettino ho ancora qualche possibilità che mi chiamino oppure se dovesse essere necessario presentare ricorso

✅ (57:10) Come mai sono stata l’unica a non essere stata riconfermata sul sostegno nel mio istituto?

✅ (59:00) Vorrei sapere se si può rinunciare alla nomina da GPS,dopo la presa di servizio , senza incorrere in sanzioni, poiché su questo punto ci sono pareri discordanti

✅ (59:40) L’algoritmo mi ha “visto” rinunciatario perché mi dava unica disponibilità la scuola che non ho inserito tra le preferenze. 32 colleghi con titoli di riserva con punteggio inferiore al mio hanno ottenuto tutti sedi mie. La dirigente usp di Firenze dice che ai 32 soggetti viene per legge data la sede che scelgono e non possono essere visti rinunciatari. É corretto quello che dice?

Supplenze GPS 2025, algoritmo e ricorsi

