Supplenze Gps, le preferenze orizzontali e verticali

Differenza tra preferenze orizzontali e verticali: come lavora l’algoritmo nell’attribuzione delle supplenze.

L’istanza dedicata alla scelta delle 150 preferenze è stata aperta da pochi giorni e si chiuderà il 30 luglio 2025. Le nomine da Gae e Gps non partiranno prima della fine di agosto come di consueto. Nel frattempo gli aspiranti stanno ‘studiando’ la migliore strategia per poter avere maggiori possibilità di ottenere supplenze. Tutto ruota intorno infatti all’ordine di preferenza deciso dal singolo aspirante, ed è su questa base che l’algoritmo lavorerà, tenendo conto di alcune accortezze. Nello specifico la procedura informatizzata di assegnazione degli incarichi di supplenza legge prima le preferenze orizzontali e, in seconda battuta, quelle verticali: ma cosa significa? Facciamo chiarezza sulla base delle indicazioni fornite da Anief Liguria.

Differenza tra preferenze orizzontali e verticali

Cerchiamo intanto di capire cosa si intende per preferenze orizzontali e verticali con degli esempi, immaginando che un aspirante sia interessato alle scuole X, Y e Z. §

Esempio 1:

prima scelta: scuola X 31/08, 30/06, spezzone;

seconda scelta: scuola Y 31/08, 30/06, spezzone;

terza scelta: scuola Z 31/08, 30/06, spezzone.

Questo è un esempio di espressione delle preferenze in senso orizzontale, in cui l’aspirante sceglie le varie istituzioni scolastiche barrando ogni opzione per quella scuola (31 agosto, 30 giugno, spezzone).

Esempio 2:

prima scelta: scuola X 31/08;

seconda scelta: scuola Y 31/08;

terza scelta: scuola Z 31/08;

quarta scelta: scuola X 30/06;

quinta scelta: scuola Y 30/06;

sesta scelta: scuola Z 30/06;

settima scelta: scuola X spezzone;

ottava scelta: scuola Y spezzone;

nona scelta: scuola Z spezzone.

Questo è invece un esempio di espressione delle preferenze in senso verticale, in cui l’aspirante punta ad ottenere incarichi annuali.

Come lavora l’algoritmo?

Spesso capita che gli aspiranti siano insoddisfatti della nomina da Gps, imputando ogni colpa all’algoritmo. Va però precisato che l’algoritmo lavora sulla base di quanto scelto dagli aspiranti. Se quindi ipoteticamente un aspirante mira a conseguire incarichi annuali non dovrebbe esprimere preferenze orizzontali. Considerando infatti l’esempio 1 riportato sopra l’algoritmo assegnerebbe le supplenze orizzontalmente, quindi prima quelle della scuola X al 31/08, in subordine al 30/06, e in subordine lo spezzone. Se non trovasse nessuna disponibilità, l’algoritmo assegnerebbe una supplenza nella scuola Y secondo l’ordine 31/08, 30/06, spezzone, per poi passare, in assenza di disponibilità, alla terza sede e così via. Si potrebbe dunque essere assegnati ad uno spezzone della scuola X, piuttosto che a un 31/08 della scuola Y.

Scegliere quindi preferenze verticali mirate fa sicuramente occupare più preferenze, ma almeno non porta la cattiva sorpresa di finire su un eventuale spezzone indesiderato, quando si potrebbe ottenere un 31 agosto in una sede successiva.

Di tutto questo, della scelta delle 150 preferenze, delle immissioni in ruolo, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 16 luglio. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams.

Quest’ultimo ha risposto ad alcune domande interessanti. Eccone una.

“Vanno inserite in ordine di importanza le scuole, poi i comuni, poi i distretti ed infine le province?”

Ecco la risposta: “Il sistema offre diverse possibilità. Si ragiona per righe: in una riga si può mettere una scuola al 31 agosto, nella successiva la stessa scuola al 30 giugno, poi la stessa scuola come spezzone, se l’obiettivo è quella scuola. Oppure, nella stessa riga, si può mettere 31 agosto, 30 giugno e spezzone. Si può poi allargare mettendo il comune di quella scuola (includendo tutte le altre scuole del comune), poi il distretto e infine la provincia. Un consiglio è di inserire nelle prime righe (es. 10-20) le scuole preferite, con precedenza al 31 agosto. Poi, dalla ventesima o trentesima riga in poi, allargare inserendo il comune della scuola e così via, fino a coprire la zona desiderata. È fondamentale non inserire scuole dove non si vuole andare, altrimenti si rischia di perdere opportunità”.

