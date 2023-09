USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 4.9.2023.

Presa di servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata il 5 settembre 2023.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ambito Territoriale di Venezia sono pubblicate, ai sensi dell’art. 12, comma 5, dell’O.M. n. 112/2022, si pubblicano, in allegato alla presente, gli esiti del primo turno di nomina degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2023/24 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) e b) della stessa O.M. n. 112/2022, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata il 5 settembre 2023.

Supplenze: le nomine per l’a.s. 2023/24

