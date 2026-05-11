Supplenze scolastiche 2026/2027: novità e sfide per i precari

di Laura Razzano, Italia Oggi , 5.5.2026

Al via le procedure per le supplenze con l’obiettivo di correggere le storture dell’algoritmo. Sindacati in allerta per i dettagli applicativi che potrebbero nascondere insidie per i docenti precari

Al via le procedure per le supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Tra le pieghe di vecchie certezze della circolare ministeriale che apre alla nuova stagione per i precari, spicca il tentativo di correggere le storiche storture dell’algoritmo, ma le organizzazioni sindacali mantengono alta la guardia: il diavolo, nelle procedure telematiche di viale Trastevere, si nasconde sempre nei dettagli dell’applicazione pratica.

Le supplenze da Gps e il ruolo sul sostegno

Per le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno, il sistema attingerà prima dalle graduatorie a esaurimento e, in caso di esaurimento o incapienza, passerà alle graduatorie provinciali per le supplenze. Il cuore dell’operazione si giocherà a luglio.

Le scadenze per l’istanza delle 150 preferenze sono perentorie: dalle ore 14.00 del 16 luglio alle ore 14.00 del 29 luglio 2026. Nella medesima finestra temporale, gli aspiranti, inseriti a pieno titolo nella prima fascia Gps sostegno, dovranno presentare la domanda per partecipare alla procedura provinciale finalizzata al ruolo, disciplinata dal D.M. n. 58 del 31 marzo 2026. Le regole di ingaggio sono severissime: l’assegnazione della sede determina l’obbligo di accettazione espressa entro cinque giorni, pena la decadenza. Severi gli effetti di sbarramento: la rinuncia a una sede assegnata impedirà il conferimento di altre supplenze per tutto l’anno scolastico.

L’aspirante docente in questa situazione deve prestare molta attenzione alla compilazione dell’istanza. La mancata indicazione di alcune sedi non comporta la rinuncia totale alla procedura, ma viene considerata come rinuncia limitata esclusivamente alle sedi non espresse. Tuttavia, se l’algoritmo non dovesse trovare disponibilità tra le sedi indicate dal candidato, quest’ultimo non riceverebbe alcuna proposta, perdendo la possibilità di partecipare anche alla successiva call veloce interprovinciale, riservata a chi ha partecipato alla fase provinciale senza risultare destinatario di una nomina. Quindi solo per il docente che, pur avendo partecipato per tutte le sedi, non riceverà una proposta nella fase provinciale, si aprirà la via della fase interprovinciale, la cosiddetta mini-call per cui le domande andranno presentate dal 14 al 18 agosto 2026.

Le conferme sul sostegno e i rischi di ritardo

Per il sostegno, le conferme dei docenti a tempo determinato potranno essere effettuate solo dopo il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato, delle procedure per il ruolo, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. Su questo punto, le delegazioni sindacali hanno evidenziato l’altissimo rischio di sovrapposizioni e ritardi che si spera di scongiurare.

L’algoritmo e l’incognita del ripescaggio

Dal 2020, l’algoritmo ha generato un’emorragia di contenziosi a causa di un difetto strutturale: l’esclusione definitiva del candidato saltato in un turno per mancanza temporanea di sedi. La novità più attesa è l’introduzione del ripescaggio per gli aspiranti che non abbiano ricevuto nomine nei turni precedenti.

Decentramento temporale e stretta sugli interpelli

La burocrazia scolastica tenta la via del decentramento temporale: alla conclusione di ogni ciclo di nomine, gli uffici periferici rilasceranno un cruscotto telematico alle singole istituzioni scolastiche. Questo strumento certificherà l’esaurimento del bacino provinciale per specifiche classi di concorso, autorizzando i dirigenti a scorrere i propri elenchi interni senza attendere il definitivo scorrimento delle graduatorie generali. Si tratta di un’innovazione che necessita di un rodaggio informatico impeccabile.

La seconda direttiva impone un argine rigoroso alla pratica degli interpelli: il dirigente, prima di diramare l’avviso nazionale, avrà l’obbligo formale di sondare il terreno limitrofo. Attraverso una nuova stringa del sistema Sidi, dovrà scandagliare i bacini dei supplenti in carico agli istituti geograficamente contigui, ripristinando quel criterio di prossimità territoriale spesso sacrificato sull’altare dell’emergenza cattedre. Un’operazione di bonifica informatica interesserà inoltre le graduatorie d’istituto: le liste saranno epurate d’ufficio da tutte quelle posizioni dormienti appartenenti a candidati che non hanno reiterato la volontà di permanenza o aggiornamento per il ciclo didattico 2026/2028.

Gestione degli spezzoni orari e scuola primaria

Il testo ministeriale scende anche nei dettagli operativi. Sui posti orario: gli spezzoni saranno aggregati territorialmente per formare cattedre intere, seguendo i criteri delle cattedre orario esterne. È confermato che i docenti di ruolo, partecipanti per le supplenze, avranno inibita a sistema la possibilità di scegliere gli spezzoni orari, come previsto dai vincoli contrattuali.

Nella scuola primaria: l’infrastruttura digitale recepirà unicamente il monte ore frontale, provvedendo a scorporare e a sommare, in autonomia, la quota proporzionale destinata alla programmazione didattica. Inoltre, le ore residue di lingua inglese saranno assegnate con convocazioni in cui dovrà essere precisato il possesso dei titoli specifici.

Supplenze scolastiche 2026/2027: novità e sfide per i precari

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