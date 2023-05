Di seguito cercheremo di fornire delle indicazioni su come leggere queste tabelle precisando che solo dopo la pubblicazione delle operazioni di mobilità (attesa per il 24 maggio), si potrà avere un quadro più chiaro delle disponibilità.

Organico di Diritto: L’organico di diritto è costituito dai posti di insegnamento e dalle cattedre determinate in via previsionale sulla base del numero di alunni iscritti in ciascun anno di corso nonché sulla base della previsione di transito all’anno successivo. Per un approfondimento sulla differenza fra organico di diritto e organico di fatto si rimanda a questo articolo.

QUALI INFORMAZIONI POSSIAMO DESUMERE DALLE TABELLE DEGLI ORGANICI

Le tabelle ci forniscono le seguenti informazioni:

I vari indirizzi di studio presenti in ciascuna scuola con il relativo numero di classi (Prime, seconde, terze, ecc.).

. Le classi di concorso che sono presenti nella scuola e il numero di cattedre presenti (distinte in COI e COE, cioè cattedre orarie interne e cattedre orarie esterne. Queste ultime prevedono una scuola di titolarità e un completamento orario con uno o due scuole).

. Il numero di docenti attualmente titolari nella scuola cioè con contratto a tempo indeterminato (Colonna DOC).

Esempio: Dotazione organica provincia di Bergamo e Padova.

Es: se la colonna DOC indica 10 e la colonna COI indica 11 significa che nella scuola sono presenti 11 cattedre interne a fronte di 10 docenti titolari (cioè con contratto a tempo indeterminato).

LA MOBILITÀ

ATTENZIONE! In questa fase questi dati devono essere correttamente interpretati.