Il 7 aprile è stata pubblicata una circolare della Ragioneria di Stato recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025. Nel documento sono stati citati i tagli agli organici della scuola, già presenti in Legge di Bilancio.

Tagli organici scuola, da quando?

In particolare, si parla di:

Riduzione dell’organico del personale docente : A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 . Riduzione di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Riguarda i posti comuni e per il potenziamento dell’offerta formativa . Non riguarda l’organico dei docenti di sostegno .

Incremento dell’organico dei docenti di sostegno : 1.866 posti a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 . 134 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 .

Revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) : Si procederà con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Obiettivo: conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 , una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità .

Rimodulazione delle riduzioni : Possibile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri . Su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nell’ambito dell’ organico triennale dell’autonomia ad invarianza finanziaria . Riguarda sia le riduzioni del personale docente che del personale ATA . Deve garantire la condizione di invarianza finanziaria . In occasione delle rimodulazioni, potranno essere valutati gli effetti del calo demografico sul numero degli alunni/studenti. La rimodulazione dovrà avvenire in tempi utili per la definizione del contingente organico del personale docente e ATA riferito all’anno scolastico 2026/2027 .

Versamento delle somme derivanti dall’applicazione di tutto ciò : Le somme devono essere versate in conto entrata al bilancio dello Stato. Per la corretta quantificazione , si dovranno computare le seguenti voci retributive: Stipendio tabellare. Retribuzione professionale docente (per il personale docente). Compenso individuale accessorio (per il personale assistente, tecnico amministrativo). Rateo di tredicesima. IVC nella misura prevista. Oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura prevista dalla normativa vigente). Il Ministero dell’istruzione e del merito effettuerà il versamento per il solo anno 2025 , entro il 1° settembre 2025 . L’importo per il 2025 sarà pari ai 4/12 del valore finanziario riferito alle riduzioni di organico del personale docente previste per l’anno scolastico 2025/2026. Per le annualità successive, si dovrà tener conto della riduzione degli organici in sede di predisposizione degli allegati di personale ai bilanci di previsione. Le istruzioni saranno fornite tramite apposite circolari.

La circolare

