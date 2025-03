dalla Gilda degli insegnanti, 20.3.2025.

Il 18 marzo scorso l’incontro al MIM sulla bozza del Decreto Interministeriale dotazione organica del personale docente.

Il 18 marzo scorso, presso la Direzione Generale per il personale scolastico del MIM, si è svolto un incontro sulla bozza del Decreto Interministeriale dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2025/26.

Dall’informativa presentata si è reso possibile elaborare dati relativi all’organico che subisce i tagli previsti dalla Legge di bilancio approvata lo scorso dicembre dal Parlamento.

La Gilda degli Insegnanti rispetto a quanto emerso è contraria al taglio di 5660 unità, sia perché riguarderà i posti comuni, ovvero quelli che servono per ridurre i numeri degli alunni per classe e sia perché potrebbe portare ad una soppressione delle classi, che graverebbe sulle scuole più piccole e decentrate, già oggetto di dimensionamento, causandone la chiusura definitiva.

Per quanto riguarda il sostegno, la Gilda ritiene che i 1866 posti in più, che sono destinati solo alla Secondaria di II grado, penalizzando così le aspettative dei docenti di tutti gli altri gradi, risultano pochi rispetto all’elevato numero dei docenti di sostegno che sono specializzati ma hanno ancora un contratto a termine.

La delegazione della Gilda degli Insegnanti ribadisce la necessità da parte degli organi di governo di optare per scelte appropriate che garantiscano giusti criteri per la formazione dell’organico e la salvaguardia delle titolarità. Il calo demografico doveva essere colto come un’opportunità per ridurre finalmente gli alunni per classe, garantendo così la qualità della nostra istruzione.

