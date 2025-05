Obiettivo scuola, 9215.2025.

Taglio del cuneo fiscale: da giugno in busta paga per redditi fino a 40.000€, conviene fare rinuncia? Chiarimenti.

Con la Circolare N. 4/E del 16 Maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative in riferimento al taglio del cuneo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Il taglio del cuneo fiscale consiste nell’erogazione, da parte del datore di lavoro (in questo caso NoiPA), di uno dei seguenti benefici fiscali, in base al reddito complessivo annuo del dipendente:

un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro . L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro; 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti . L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali: una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

L’APPLICAZIONE DEL BONUS

NoiPA applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 e ne garantisce l’attribuzione per le mensilità successive. Nel cedolino ordinario di giugno 2025 verranno riconosciuti anche gli arretrati relativi ai benefici spettanti per le mensilità da gennaio a maggio. Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

I benefici fiscali sono attribuiti dal servizio NoiPA sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolati, in modalità centralizzata e automatizzata ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.

REDDITO COMPLESSIVO

Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola in automatico il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:

i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;

i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;

solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.

In via prudenziale, NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.

Nel computo del reddito complessivo (che non occorre superare per aver diritto al beneficio), devono essere considerati, oltre che i redditi di “lavoro dipendente”, anche altri redditi tassabili di altra natura (fabbricati, prestazioni di lavoro autonomo, entrate da locazioni, ecc.), che potrebbero far sforare il limite reddituale.

EVENTUALE CONGUAGLIO

La normativa prevede che i sostituti d’imposta (in questo caso NoiPA), verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo.

Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Occorre sempre riguardare che le misure previste sono due con due diversi limiti reddituali:

un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro

per redditi fino a 20.000 euro una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro

Possono verificarsi diverse situazioni:

Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno anche il limite reddituale di 40.000, avranno, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale.

Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno tale limite reddituale, ma sempre nei limiti dell’altro limite reddituale di 40.000, avranno, da un lato, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale e, dall’altro, il diritto a fruire dell’ulteriore detrazione fiscale previsto per i redditi fino a 40.000.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale prevista per i redditi da 20.000 a 40.000 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Si può però verificare anche la situazione opposta: il contribuente che non abbia usufruito del bonus/detrazione (o perché NoiPa non lo abbia attribuito automaticamente o perché il contribuente abbia volontariamente rinunciato), qualora a fine anno risulti avere un reddito inferiore a 40.000 avrà diritto all’attribuzione del beneficio fiscale in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

POSSIBILE RINUNCIA

Diciamo subito che i benefici fiscali spettano indipendentemente dalla eventuale rinunciaeffettuata dal contribuente in corso d’anno. Infatti, per tutti, quindi anche per i contribuenti che decidono di rinunciare all’erogazione del bonus mensilmente, la situazione verrà sempre verificata in sede di “conguaglio” o in sede di “dichiarazione dei redditi”. In altri termini, la situazione del contribuente (e quindi la spettanza o meno del bonus) va sempre verificata al termine dell’anno. Solo in quel momento infatti si potrà conoscere con precisione il reddito complessivo annuo.

Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa – ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA – è possibile rinunciare al beneficio. Anche in questo caso però la situazione (e l’eventuale diritto al bonus) sarà poi verificata definitivamente al termine dell’anno.

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, occorre accedere all’Area riservata dal Portale NoiPA. All’interno del menù Servizi, selezionare l’ambito Stipendiali e cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato. Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

Taglio del cuneo fiscale, quando conviene rinunciare

