di Laura Razzano, ItaliaOggi, 19.5.2026.
Una sentenza innovativa impone alle scuole di consegnare agli insegnanti le segnalazioni ricevute, anche se informali. La decisione mira a proteggere i diritti dei docenti e a contrastare pratiche amministrative opache
Cade il muro di gomma dell’anonimato nelle aule: nessun genitore potrà più nascondersi dietro e-mail informali per ottenere l’allontanamento di un docentesenza assumersene la responsabilità. Con la dirompente sentenza numero 681 pubblicata il 31 marzo 2026, la quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha stabilito un principio storico a tutela della dignità professionale della categoria: chi accusa un insegnante perde ogni diritto alla riservatezza.
L’istituto scolastico è ora obbligato a consegnare alla docente, assistita dalla Gilda, colpita da un provvedimento di rimodulazione oraria, tutte le segnalazioni dei rappresentanti di classe, anche se redatte in forma libera o impropriamente etichettate come personali e riservate.
La vittoria contro le prassi opache dell’amministrazione
Si tratta di una vittoria fondamentale contro le prassi opache dell’amministrazione, che storicamente ha spesso tentato di ostacolare l’accesso agli atti per proteggere gli accusatori, spesso i genitori, trincerandosi in modo illegittimo dietro l’assenza di un vero e proprio procedimento disciplinare.
La genesi del contenzioso
La vicenda processuale trae origine da un’istanza ostensiva presentata il 6 ottobre 2025 da un’insegnante. La docente chiedeva di poter prendere visione di un compendio documentale specifico: tutte le dichiarazioni dei genitori o altre documentazioni, compresi i verbali, relative all’anno scolastico 2024-25.
La richiesta si estendeva agli atti legati al suo parziale spostamento in una classe diversa rispetto all’anno precedente e alla conseguente rimodulazione e dimezzamento dell’orario lavorativo in un’altra classe.
L’obiettivo dell’azione era mirava a tutelare i propri diritti lavorativi, personali e la propria immagine professionale, gravemente compromessa da affermazioni che avevano causato il parziale allontanamento dalla classe in cui prestava servizio.
Il diniego dell’amministrazione scolastica
Di fronte a questa legittima richiesta, l’amministrazione scolastica opponeva un fermo provvedimento di diniego in data 4 novembre 2025. Le argomentazioni poste alla base del rifiuto da parte dell’istituto si fondavano su due assunti principali: l’assenza di un procedimento disciplinare a carico dell’insegnante e la natura di atto del dirigente scolastico insita nell’assegnazione dei docenti alle classi.
Interesse diretto, concreto e attuale
Il giudice amministrativo ha smantellato analiticamente la linea difensiva dell’amministrazione.
In primo luogo, i magistrati hanno ribadito un principio cardine stabilito dall’art. 22 della Legge 241/1990: l’interesse all’accesso documentale è pienamente integrato quando esiste un collegamento immediato tra la situazione giuridica del richiedente e i documenti che hanno oggettivamente inciso sulla sua posizione lavorativa, come ammesso dalla stessa amministrazione in merito alla rimodulazione oraria. Il diniego originario è risultato, pertanto, illegittimo poiché motivato con argomentazioni estranee e non pertinenti rispetto al reale oggetto dell’istanza.
La rilevanza degli atti informali
Uno dei passaggi di maggior rilievo tecnico della pronuncia riguarda la forma dei documenti richiesti. Storicamente, le amministrazioni scolastiche tendono a negare l’accesso a comunicazioni non formalizzate, definendole generiche o prive di elementi circostanziati.
Il tribunale ha chiarito un concetto dirimente: l’accesso documentale riguarda qualunque documento detenuto dalla pubblica amministrazione, del tutto indipendentemente dalla sua eventuale formalizzazione. Nel caso in esame, le segnalazioni redatte dalla rappresentante di classe, seppur trasmesse tramite e-mail e ritenute di carattere generico, sono state concretamente utilizzate dal dirigente scolastico per giustificare lo spostamento della docente. Tali comunicazioni, essendo detenute dall’ente e avendo prodotto effetti sulla professione della ricorrente, non possono in alcun modo essere sottratte alla vista dell’interessata qualificandole sbrigativamente come personali e riservate. Al contrario, la docente ha il pieno diritto di conoscere anche le dichiarazioni prive di riscontri oggettivi, proprio in virtù della loro natura potenzialmente lesiva della sua immagine.
Il tramonto del diritto all’anonimato
Il baricentro giurisprudenziale della sentenza risiede nella netta presa di posizione sull’oscuramento dei dati. Durante l’udienza, la difesa dell’amministrazione resistente aveva tentato di limitare i danni richiedendo di poter celare i dati identificativi dei soggetti menzionati nella documentazione. Il collegio giudicante ha respinto con fermezza l’istanza, richiamando un orientamento ormai granitico confermato anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1199 del 2026: il denunciante perde ogni forma di controllo sulla propria segnalazione nel momento in cui essa diventa un elemento nella disponibilità della pubblica amministrazione.
Non sussiste, dunque, alcun diritto all’anonimato per colui che rende dichiarazioni capaci di coinvolgere le posizioni di altri soggetti.
Le uniche eccezioni si ravvisano qualora vi sia la rigorosa dimostrazione di una particolare esigenza di tutelare la riservatezza dell’autore della segnalazione, una prova che, nel caso specifico, è risultata del tutto assente. La complessa vicenda si è conclusa con l’ accoglimento del ricorso e l’ordine perentorio di esibire integralmente la documentazione richiesta.
Le conseguenze della sentenza per la trasparenza scolastica
L’amministrazione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Questa pronuncia costituisce un precedente di rilievo, riconoscendo che le istanze di trasparenza non possono arretrare di fronte a protezioni fittizie, restituendo ai professionisti della scuola la piena facoltà di difendere il proprio operato e la propria rispettabilità contro ogni segnalazione occulta o infondata.
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Tar Veneto: trasparenza obbligatoria nelle segnalazioni contro docenti ultima modifica: 2026-05-20T03:50:18+02:00 da