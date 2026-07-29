di Elena Giocondo, La Voce della scuola, 29.7.2026.
Tecnici e professionali non sono più percorsi di serie B:
tra ITS, lavoro e cultura, cambia il modo di immaginare il successo scolastico.
C’è una domanda che molte famiglie conoscono bene: liceo o tecnico? Per anni è sembrata una scelta di prestigio. Oggi non basta più. Tecnici e professionali non sono percorsi di serie B: possono essere strade solide per costruire competenze, responsabilità e futuro.
La questione è semplice: ogni scuola dà davvero agli studenti gli strumenti per scegliere, crescere e cambiare strada?
O certi indirizzi continuano a pesare come un’etichetta? B
asta entrare in un’azienda per capirlo. Il tecnico di oggi lavora con macchine intelligenti, legge dati, segue processi sostenibili, parla con ingegneri, manager e clienti. Non esegue soltanto: risolve problemi. Gli ITS Academy lo dimostrano: quando la formazione è concreta e ben collegata al lavoro, i giovani trovano spazio.
Ma una buona scuola non deve solo portare a un impiego. Deve formare persone capaci di muoversi nel mondo reale senza perdere cultura e pensiero critico.
Qui entra in gioco il modello “4+2”: quattro anni di scuola tecnica o professionale e poi, per chi vuole, due anni di ITS Academy. L’idea è avvicinare scuola, territori, imprese e formazione superiore. Più laboratori, più esperienze sul campo, più competenze spendibili.
Ma attenzione: una scuola più vicina al lavoro deve restare scuola. Deve continuare a insegnare lingua, storia, cittadinanza e pensiero critico. Preparare al futuro non significa preparare solo al primo contratto.
Molte famiglie scelgono il liceo perché lo vedono come una porta più larga: più tempo, più possibilità, meno decisioni precoci. È comprensibile. Ma non può diventare un giudizio su chi sceglie altro.
Ci sono diplomati tecnici che guidano aziende, coordinano persone, inventano soluzioni. La scuola migliore non è quella con l’etichetta più prestigiosa, ma quella che fa crescere davvero.
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E se il futuro non passasse solo dal liceo? ultima modifica: 2026-07-29T07:00:22+02:00 da