Tecnici, quali libri di testo senza il Decreto?

di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 12.4.2026.

Organici classi prime Istituti Tecnici, non c’è ancora il decreto sulle classi di concorso.

Difficile scegliere i nuovi libri di testo.

Nel question time del 9 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Patrizia Basili, rappresentante della segreteria nazionale della Gilda degli Insegnanti, è stata affrontata una questione rilevante relativa al sistema dell’istruzione secondaria. Un focus particolare è stato dedicato alla riforma dei percorsi di istruzione tecnica prevista per l’anno scolastico 2026-2027, con attenzione alla revisione dell’assetto ordinamentale, alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei quadri orari e dei risultati di apprendimento.

L’abbinamento è ancora in fase di definizione. È prevista a breve la pubblicazione della nota sugli organici, che dovrebbe essere accompagnata dal decreto sulle classi di concorso, attualmente in fase di controllo.

Nel frattempo, le scuole operano su basi non definitive, il che crea difficoltà anche nella scelta dei libri di testo e nella programmazione didattica.

Tutti i quesiti

[17:57] – Cosa prevede la riforma degli istituti tecnici? È vero che ci saranno meno ore di geografia ed economia aziendale?

[27:33] – Come funzionerà il doppio canale per le assunzioni e cosa accadrà a chi è vicino all’immissione in ruolo ma non è ancora assunto?

[30:40] – Per le scienze sperimentali, cosa si intende per co-docenza e voto unico?

[33:02] – La nota ministeriale prevede più docenti sulla stessa materia (scienze sperimentali): come si gestisce un unico voto con più insegnanti?

[36:27] – Quest’anno si possono già creare soprannumerari con la riforma?

[37:46] – È possibile recuperare l’ora di italiano tolta al quinto anno usando le ore di autonomia?

[39:25] – Quando si saprà l’abbinamento tra discipline e classi di concorso e come scegliere libri di testo senza linee guida?

[41:11] – Quale classe di concorso dei laboratori avrà più ore al biennio con la nuova disciplina di scienze sperimentali?

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Tecnici, quali libri di testo senza il Decreto? ultima modifica: da