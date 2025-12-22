Terapie oncologiche, 10 giorni di permesso in più

Soggetti beneficiari

La legge 106 non sostituisce la legge 104/92, ma ne affianca e implementa i diritti dei dipendenti affetti da malattie oncologiche, ovvero invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Permessi retribuiti

I soggetti di cui sopra hanno diritto a usufruire, dal primo gennaio 2026, di ulteriori dieci ore per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti con riconoscimento dell’indennità prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.

Documentazione

Le dieci ore di permesso annuale sono riconosciute dall’INPS, esclusivamente previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

Personale scolastico

Per l’amministrazione scolastica vige l’obbligo di: