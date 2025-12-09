di Velinda Cisternino, da ScuolaLINK, 8.12.2025.

L’inizio del nuovo iter formativo è atteso per l’inizio dell’anno,

anticipando l’apertura delle liste per le supplenze del 2026.

L’atteso terzo ciclo percorsi abilitanti dovrebbe partire a gennaio, anticipando l’aggiornamento GPS 2026. Questa pianificazione strategica consente ai docenti interessati di gestire al meglio l’inserimento nelle nuove graduatorie provinciali senza criticità.

Le tempistiche del terzo ciclo percorsi abilitanti

L’attenzione del mondo scolastico è focalizzata sulle scadenze di inizio anno. Il Ministero dell’Università ha fornito indicazioni operative, fissando l’avvio della formazione entro la fine di gennaio. Questa scelta mira a evitare sovrapposizioni eccessive, rispondendo alle preoccupazioni dei sindacati riguardo la gestione simultanea di corsi e procedure burocratiche.

I vantaggi per le graduatorie supplenze

Lo scenario attuale prevede l’apertura delle iscrizioni ai corsi subito prima della finestra temporale per le domande delle supplenze, attesa indicativamente a febbraio. Tale sequenza è fondamentale per il reclutamento scolastico:

Avvio dei corsi abilitanti entro gennaio;

Aggiornamento delle GPS previsto per febbraio;

Possibilità di dichiarare l’iscrizione nella domanda.

Questa calendarizzazione permetterebbe agli aspiranti docenti di far valere il percorso formativo intrapreso direttamente durante l’aggiornamento delle liste, garantendo un allineamento tra la formazione abilitante e le opportunità lavorative.

