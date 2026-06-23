InsegnantiNormativa Autore: - 23 Giugno 2026 / 08 : 00
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Tessera personale di riconoscimento valida anche per ingresso ai musei

Gilda Venezia

Di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 23.6.2026.

Tessera personale di riconoscimento valida anche per ingresso ai musei, ecco come fare. Solo per personale di ruolo

Non tutti forse ne sono a conoscenza ma anche il personale della scuola ha diritto ad ottenere la tessera personale di riconoscimento come avviene in altri comparti della P.A. Tessera che al momento è prevista solo per il personale di ruolo ed è utile per l’accesso ai musei, ad esempio, e l’ottenerla eviterebbe ogni anno dover richiedere attestazioni alle scuole per ottenere le riduzioni all’accesso ai musei, mostre e similari.

La norma 

La principale normativa di riferimento è la seguente:

D.P.R. 30.12.65, n. 1656: Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
D.P.R. 28/07/1967 n.851: Norme in materia di tessere di riconoscimento
Legge 21.11.67, n. 1185: Norme sui passaporti
D.P.R. 6.8.74, n. 649: Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio
D.P.R. 28.12.2000 n. 445: T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
D.L. 9/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4/04/2012, n. 35: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

In particolar modo l’articolo 1 del DPR 851 afferma chiaramente che ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento. Anche se la norma prevede il riconoscimento al personale non di ruolo, nella scuola, viene riconosciuta a livello amministrativo ad oggi solo al personale di ruolo, ai pensionati e può essere richiesta per i propri famigliari. Discrepanza che probabilmente dovrà essere superata alla luce anche del fatto che la normativa comunitaria non consente più alcuna discriminazione tra il personale di ruolo e il personale precario.

Come richiederla

Per fare la richiesta bisogna seguire le istruzioni riportate nei vari siti degli Uffici scolastici territoriali. Ne riportiamo uno a titolo esemplificativo:

chi può richiederla:

  • ha diritto alla richiesta solamente il personale di ruolo o a tempo indeterminato
  • è un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti civili
  • la Tessera di Riconoscimento è utile ai docenti statali per l’ingresso nei musei statali da soli o con le scolaresche (DPR 28.12.2000 n.445 – art.35)
  • ha validità decennale
  • se il Titolare della tessera ha cambiato residenza deve comunicare a quest’ufficio la variazione portando la tessera di riconoscimento nella quale verrà annotato il cambiamento di residenza
  • è di colore verde (Mod. AT) per il dipendente o il pensionato statale, e di colore celeste (Mod. BT) per i propri familiari.

Può essere concessa:

  • ai dipendenti statali in attività di servizio o in pensione
  • al coniuge del titolare
  • ai figli minorenni
  • ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro

Non hanno diritto ad ottenere la tessera: i dipendenti destituiti, i dipendenti cessati senza diritto alla pensione, i dipendenti a carico dei quali è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, il coniuge separato legalmente o consensualmente, i figli con più di 18 anni di età.

Validità

La Tessera di Riconoscimento è documento valido ai fini dell’identità personale del titolare.

La Tessera di Riconoscimento è valida per 10 anni per i maggiorenni, per 3 anni dai 0 ai 3 anni di età e per 5 anni fino ai 18 anni

In caso di smarrimento oppure furto, alla richiesta di rilascio  deve essere allegata copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.

La tessera è utile per l’ingresso ai musei statali

La Tessera di Riconoscimento è utile ai docenti statali per l’ingresso nei musei statali da soli o con le scolaresche (DPR 28.12.2000 n.445 – art.35).

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