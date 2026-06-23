Tessera personale di riconoscimento valida anche per ingresso ai musei, ecco come fare. Solo per personale di ruolo

Non tutti forse ne sono a conoscenza ma anche il personale della scuola ha diritto ad ottenere la tessera personale di riconoscimento come avviene in altri comparti della P.A. Tessera che al momento è prevista solo per il personale di ruolo ed è utile per l’accesso ai musei, ad esempio, e l’ottenerla eviterebbe ogni anno dover richiedere attestazioni alle scuole per ottenere le riduzioni all’accesso ai musei, mostre e similari.

La norma

La principale normativa di riferimento è la seguente:

D.P.R. 30.12.65, n. 1656: Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

D.P.R. 28/07/1967 n.851: Norme in materia di tessere di riconoscimento

Legge 21.11.67, n. 1185: Norme sui passaporti

D.P.R. 6.8.74, n. 649: Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio

D.P.R. 28.12.2000 n. 445: T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

D.L. 9/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4/04/2012, n. 35: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

In particolar modo l’articolo 1 del DPR 851 afferma chiaramente che ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento. Anche se la norma prevede il riconoscimento al personale non di ruolo, nella scuola, viene riconosciuta a livello amministrativo ad oggi solo al personale di ruolo, ai pensionati e può essere richiesta per i propri famigliari. Discrepanza che probabilmente dovrà essere superata alla luce anche del fatto che la normativa comunitaria non consente più alcuna discriminazione tra il personale di ruolo e il personale precario.

Come richiederla

Per fare la richiesta bisogna seguire le istruzioni riportate nei vari siti degli Uffici scolastici territoriali. Ne riportiamo uno a titolo esemplificativo:

chi può richiederla:

ha diritto alla richiesta solamente il personale di ruolo o a tempo indeterminato

è un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti civili

la Tessera di Riconoscimento è utile ai docenti statali per l’ingresso nei musei statali da soli o con le scolaresche (DPR 28.12.2000 n.445 – art.35)

ha validità decennale

se il Titolare della tessera ha cambiato residenza deve comunicare a quest’ufficio la variazione portando la tessera di riconoscimento nella quale verrà annotato il cambiamento di residenza

è di colore verde (Mod. AT) per il dipendente o il pensionato statale, e di colore celeste (Mod. BT) per i propri familiari.

Può essere concessa:

ai dipendenti statali in attività di servizio o in pensione

al coniuge del titolare

ai figli minorenni

ai figli maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro

Non hanno diritto ad ottenere la tessera: i dipendenti destituiti, i dipendenti cessati senza diritto alla pensione, i dipendenti a carico dei quali è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria, il coniuge separato legalmente o consensualmente, i figli con più di 18 anni di età.

Validità

La Tessera di Riconoscimento è documento valido ai fini dell’identità personale del titolare.

La Tessera di Riconoscimento è valida per 10 anni per i maggiorenni, per 3 anni dai 0 ai 3 anni di età e per 5 anni fino ai 18 anni

In caso di smarrimento oppure furto, alla richiesta di rilascio deve essere allegata copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.

La tessera è utile per l’ingresso ai musei statali

La Tessera di Riconoscimento è utile ai docenti statali per l’ingresso nei musei statali da soli o con le scolaresche (DPR 28.12.2000 n.445 – art.35).

Tessera personale di riconoscimento valida anche per ingresso ai musei

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