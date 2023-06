Dopo la pubblicazione del decreto n. 694 del 30 maggio 2023, tanti candidati si stanno iscrivendo al bando per l’VIII Ciclo del TFA Sostegno.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023 : prova scuola dell’infanzia

: prova scuola dell’infanzia 5 luglio 2023 : prova scuola primaria

: prova scuola primaria 6 luglio 2023 : prova scuola secondaria di I grado

: prova scuola secondaria di I grado 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Test Tfa sostegno con soluzioni pdf: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

