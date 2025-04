di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 28.4.2025.

Percorso previsto per diventare docente specializzato sul sostegno.

Programmazione dei percorsi, bando, programmi, le tre prove.

In poche parole

Il TFA (Tirocinio Formativo Attivo) è un percorso universitario teorico-pratico per formare docenti specializzati sul sostegno. I percorsi, programmati annualmente dalle università in base al fabbisogno, prevedono tre prove: una preliminare a risposta multipla, una seconda scritta o pratica e una terza orale con lezione simulata. L’accesso al TFA è regolato da bandi universitari che indicano posti disponibili, programmi e modalità di svolgimento delle prove.

Cos’è il TFA

Con l’acronimo TFA (Tirocinio Formativo attivo) si vuole indicare il percorso teorico/pratico organizzato dalle università al fine di preparare gli aspiranti docenti nell’insegnamento dei soggetti disabili iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Programmazione percorsi

I percorsi sono programmati annualmente da parte delle università, anche in convenzione tra loro, dopo aver ricevuto specifica autorizzazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito e del Ministro dell’Università e della Ricerca in relazione al fabbisogno del personale docente, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Bando

Ottenuta l’autorizzazione e completate le procedure per l’attivazione dei corsi, le singole università procedono a rendere pubblico il bando prevedendo non solo il numero dei posti disponibili per ciascun percorso, ma anche i programmi su ci vertono le prove e le modalità di svolgimento delle stesse.

Programmi

La prova di accesso, predisposta da ogni singola università, è volta a verificare:

• La capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua;

• Le competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

• Le competenze su empatia e intelligenza emotiva;

• Le competenze su creatività e pensiero divergente;

• Le competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Prove

Per accedere al percorso di specializzazione sul sostegno i candidati dovranno affrontare e superare:

• Una prima prova preliminare della durata di 2 ore, consistente in 60 quesiti con cinque risposte di cui solo una corretta;

• Una seconda prova consistente in una o più prove scritte ovvero pratiche;

• Una terza prova consistente in un colloquio orale

Prima prova

La prima prova è superata da un numero di candidati pari al doppio dei posti autorizzati che hanno riportato un punteggio minimo di 21/30. Nel caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio d’insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Seconda prova

La seconda prova è predisposta dalle singole università e avrà come argomento uno fra quelli previsti dalle prove selettive della prima prova, con la differenza che non sono previste domande a risposta chiusa. Anche per la seconda prova è prevista una valutazione minima di 21/30 al fine di essere ammessi alla prova orale.

Terza prova

La terza prova, cui sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta, consiste in un colloquio e nella presentazione di una lezione simulata. La prova è volta a valutare:

La competenza del candidato sulle attività da proporre agli alunni con disabilità

La capacità di saper organizzare ambienti di apprendimento efficienti ed efficaci al fine di garantire il processo inclusivo degli alunni disabili

La capacità progettuale di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alle capacità diverse di ogni singolo soggetto.

In attesa che siano istituite specifiche classi di concorso e correlate istituzioni di apposite lauree magistrali volte a formare i docenti di sostegno, la specializzazione è organizzata attraverso percorsi universitari sulle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, noti come TFA sostegno.

TFA per il sostegno per diventare docente specializzato

