In attesa che la nuova riforma del reclutamento docenti che il ministero sta studiando insieme ai sindacati passando per il benestare di Bruxelles, e che dovrà riguardare anche i docenti di sostegno, resta alta la criticità di questo ambito particolarmente delicato all’interno del mondo della scuola.

In attesa dell’VIII ciclo

La fotografia che si può fare per quel che riguarda il sostegno nella scuola italiana racconta di scuole che continuano ad avere bisogno di personale specializzato, con alunni penalizzati e famiglie in difficoltà. In tutto ciò, la seconda fascia delle GPS, che comprende i docenti che al 31 maggio 2022 hanno acquisito almeno tre anni di servizio specifico su posto di sostegno, è piena.

In tutto ciò ci si avvicina a giugno, quando dovrebbe essere completato il Tfa VII ciclo, e si resta in attesa delle specifiche del prossimo bando, ancora caratterizzato da molte incertezze per quel che riguarda requisiti, disponibilità di posti e caratteristiche.

Il progetto di legge sul sostegno

In questi giorni è da segnalare l’iniziativa di Fratelli d’Italia inserisce nel progetto di legge sul reclutamento un elemento finalizzato a stringere i tempi per quel che riguarda la specializzazione di nuovi docenti sul sostegno.

Passaggio che potrebbe assicurare in tempi relativamente breve nuovi docenti specializzati.

L’art. 3 del Disegno di Legge d’iniziativa del sen. BUCALO, IANNONE Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti così afferma

In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e in vista dell’ordinato avvio dell’anno scolastico 2023/24 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell’Università per le attività estranee al tirocinio da svolgere in presenza.

I requisiti

In attesa di capire quali saranno i dettagli del bando per il Tfa VIII ciclo, i candidati devono prepararsi a questo tipo di requisiti: essere risultati idonei ad una delle selezioni precedenti (si anticiperebbe il loro ingresso al corso) oppure avere svolto un servizio di 24 mesi su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

