É stato pubblicato il Decreto n. 694 del 30 Maggio 2023 con il quale è autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA Sostegno VIII ciclo).

I docenti con tre anni di servizio sul sostegno accedono direttamente al corso?

La risposta che possiamo dare oggi è purtroppo no. Chi si trova in questa condizione potrà evitare il test preselettivo, ma dovrà affrontare le successive prove previste dal bando dell’università a cui si iscriverà. E quindi dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo di 21 punti. Chi avrà superato scritto ed orale potrà godere della riserva di posti del 35%. Ovvero se ci sono 100 posti a bando per le superiori, 35 dovranno essere riservati a chi ha tre anni di servizio sul sostegno.

Cosa significa?

Chi supera scritto ed orale potrà comunque frequentare il prossimo ciclo del TFA. Grazie alla riserva dei posti qualcuno potrà accedere al presente ciclo anche se non ha preso degli ottimi voti.

E in caso di parità di punteggio?

Secondo il DM 92/2019 modificato dal Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

