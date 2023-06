Università degli studi di Padova, giungo 2023

– Anno accademico 2022/2023 –

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Bando per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Articolo 1 – Selezione e posti

È indetta, per l’a.a. 2022/2023, la selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (da ora in poi detti Corsi). È possibile presentare domanda di ammissione per lo stesso grado scolastico in una sola sede universitaria, pena l’esclusione. Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, determinato dal D.M. 30 maggio 2023 n. 694, è il seguente:

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

scuola di infanzia: 30

scuola primaria: 150

scuola secondaria di primo grado 170

scuola secondaria di secondo grado 120

TOTALE 470

Il 35% dei posti disponibili per ciascun grado scolastico è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, come da D.I. 29 maggio 2023 n 691. Accedono in soprannumero ai relativi Corsi, senza sostenere le prove di accesso, i soggetti che rispettano i requisiti indicati al successivo art. 3.

Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione per prove e titoli

Per accedere alla selezione e alla frequenza dei Corsi si deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli, a seconda del grado di scuola:

scuola di infanzia e primaria

– titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; – diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione, e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

scuola secondaria di primo e secondo grado

– requisiti previsti dal D.M. 30 maggio 2023 n. 694 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente:

abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato che dia accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017) congiuntamente alla certificazione rilasciata da un Ateneo dell’acquisizione di almeno 24 CFU/CFA nelle discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 59/2017 e del D.M. 616/2017, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche;

laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato che dia accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno (D.P.R. 19/2016, D.M. 259/2017) congiuntamente all’abilitazione per un’altra classe di concorso o per un altro grado di istruzione; si specifica che le/gli insegnanti tecnico pratici (ITP) accedono con il diploma, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Sono altresì ammesse/i con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

3. Sono infine ammesse/i con riserva anche le/i candidate/i in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente Commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo. Tutti i titoli di ammissione di cui ai commi precedenti devono essere posseduti entro il termine di preiscrizione alle prove di selezione.

Articolo 3 – Candidate/i in soprannumero

Accedono in soprannumero coloro che:

a. abbiano sospeso il Corso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritte/i al Corso;

b. siano risultate/i vincitrici o vincitori in più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano inserite/i nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Le idonee e gli idonei del VII ciclo a.a. 2021/2022 possono essere ammesse/i in soprannumero esclusivamente se hanno sostenuto le prove di accesso dello scorso ciclo presso l’Università degli Studi di Padova. Le idonee e gli idonei relativi ai cicli degli a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sono ammissibili in soprannumero in numero massimo pari al 20% del contingente di posti fissato per ciascun grado di scuola di cui all’art. 1 del presente Bando, con priorità per le/gli idonee/i o iscritte/i presso l’Ateneo di Padova. Nel caso di superamento del numero dei posti disponibili, si stilerà una graduatoria sulla base del punteggio conseguito nella selezione del rispettivo ciclo, dando comunque priorità ai cicli più recenti.

Articolo 4 – Prove selettive di accesso

Le prove di accesso si articolano in: a) un test preselettivo;

b) una prova scritta;

c) una prova orale. Le prove di accesso sono dirette a verificare le competenze indicate nell’Allegato C del D.M. 30 settembre 2011.

3. Non sono tenute/i a sostenere il test preselettivo:

a) coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, come previsto dal D.M. 30 maggio 2023 n. 694; b) coloro che sono in possesso di tre annualità di servizio, anche non successive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti sullo specifico posto di sostegno nel grado cui si riferisce la procedura di selezione per la quale si concorre, come previsto dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;

c) le/i candidate/i con invalidità pari o superiore all’80%, come previsto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (vedasi art. 5); d) coloro che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo e che, poiché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.

L’esonero dal test deve essere espressamente richiesto seguendo le indicazioni riportate nelle “Note tecniche per la preiscrizione”. Le/i candidate/i con invalidità pari o superiore all’80% dovranno inoltre rispettare le istruzioni riportate al successivo art. 5.

L’elenco di coloro che hanno dichiarato il possesso dei requisiti per l’esonero dal test preselettivo sarà pubblicato a partire dal 29 giugno 2023 al seguente indirizzo https://www.unipd.it/corsi- specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita

Articolo 5 – Procedura di preiscrizione on-line e termini di scadenza

La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, alla compilazione on-line della domanda di preiscrizione (non va consegnata, né spedita) disponibile nel sito www.uniweb.unipd.it dalla pubblicazione del presente Bando ed entro le ore 12:00 del 22 giugno 2023.

La procedura per la preiscrizione è descritta nelle “Note tecniche per la preiscrizione” pubblicate nella pagina web di riferimento.

Tale procedura attribuisce all’utente un codice di identificazione (username e password legate al codice fiscale) che garantisce l’univocità dell’identificazione e quindi garantisce la provenienza dei dati inseriti.

Dopo il termine perentorio delle ore 12:00 del 22 giugno 2023, il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate. Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda e/o il mancato pagamento del contributo di preiscrizione prima del test preselettivo (o, per chi ne è esente, prima della prova scritta) comportano l’esclusione dalla selezione.

Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.

La domanda di preiscrizione on-line deve essere compilata esclusivamente da coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, di cui all’articolo 2 del presente Bando. Il possesso dei requisiti è autocertificato, ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183, al momento della compilazione della domanda di preiscrizione.

Il contributo di preiscrizione non è rimborsabile in nessun caso.

Se in possesso dei titoli di ammissione previsti è possibile preiscriversi a più Corsi, ripetendo la procedura di preiscrizione per ogni grado di scuola e versando il contributo di preiscrizione di 101,00 Euro per ogni Corso. Chi risulterà in posizione utile in più graduatorie dovrà comunque optare per l’iscrizione a un solo Corso. In caso di difficoltà nella procedura on-line è possibile telefonare al Call Centre di Ateneo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, al numero 049 8273131.

4. Le/I candidate/i con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono sostenere le prove con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione.

A tal fine è necessario:

1) richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preimmatricolazione in Uniweb; 2) inviare una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it specificando i supporti, gli ausili o le misure compensative richieste (gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 30% in più per i candidati con DSA e il 50% in più per i candidati con disabilità rispetto al tempo previsto per lo svolgimento della prova);

3) far pervenire la relativa documentazione all’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione (inclusione.studenti@unipd.it), assieme a copia di un documento di riconoscimento valido entro le ore 12:00 del 22 giugno 2023.

La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:

– certificato di invalidità civile e/o certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992 rilasciata dalla commissione medica competente per territorio, comprovante il tipo di disabilità e/o la percentuale di invalidità riconosciuta;

– diagnosi certificativa di DSA (rilasciata da non più di 3 anni, o rinnovata al compimento della maggiore età, da un servizio del Sistema Sanitario Nazionale o da enti privati/professionisti accreditati al rilascio).

Le/I candidate/i con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione legalizzata, se previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di disabilità o di DSA, rilasciata nel paese di residenza accompagnata da una traduzione giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane, conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese.

L’Ufficio Servizi agli studenti – Settore Inclusione esaminerà tale documentazione per accertare che attesti una condizione di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.

In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con personale dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova.

Si consiglia pertanto di contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione con largo anticipo rispetto alla data della prova, inviando una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it

Le/I candidate/i con disabilità pari o superiore all’80% possono accedere direttamente alla prova scritta, facendo pervenire la relativa documentazione all’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione, come specificato sopra, e previa comunicazione all’Ufficio Post Lauream tramite e-mail tfa.lauream@unipd.it entro le ore 12:00 del 22 giugno 2023.

Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: https://www.unipd.it/accoglienza-prove- ingresso

Articolo 6 – Procedura di preiscrizione on-line riservata ai soprannumerari

Coloro che hanno diritto all’iscrizione in soprannumero (vedasi art. 3) devono compilare la domanda di preiscrizione on-line, autocertificando il possesso del requisito, secondo le modalità indicate nelle “Note tecniche per la preiscrizione dei soprannumerari” che verranno pubblicate nel sito di riferimento. 2. La compilazione della domanda di preiscrizione deve avvenire dal 4 settembre 2023 ed entro le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2023. Coloro che non avranno perfezionato la propria preiscrizione entro il termine sopra indicato saranno considerate/i rinunciatarie/i. L’elenco delle/degli aventi diritto all’iscrizione in soprannumero verrà pubblicato a partire dal giorno 15 settembre 2023 sul sito di Ateneo al seguente indirizzo https://www.unipd.it/corsi-specializzazione- sostegno-didattico-alunni-disabilita

Articolo 7 – Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice di ogni selezione è costituita con Decreto Rettorale.

In relazione al numero di domande di preiscrizione, la Magnifica Rettrice può aggregare a tale Commissione un comitato di vigilanza durante lo svolgimento delle prove.

Articolo 8 – Test preselettivo

Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta tra le quali deve essere individuata l’unica esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha durata di due ore. Si riporta di seguito il calendario del test preselettivo, come indicato dal D.M. 694/2023, che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge:

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

data e ora dei test

scuola di infanzia: 4 luglio 2023 ore 10:00

scuola primaria: 5 luglio 2023 ore 10:00

scuola secondaria di primo grado: 6 luglio 2023 ore 10:00

scuola secondaria di secondo grado7 luglio 2023 ore 10:00

Coloro che hanno perfezionato la preiscrizione devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione nei giorni fissati per le prove, nell’orario e presso le sedi secondo le informazioni pubblicate nel sito di riferimento.

4. L’assenza al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Articolo 9 – Prova scritta

L’elenco delle/degli ammesse/i alla prova scritta, con le indicazioni dell’ora di convocazione e della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 13 luglio 2023 alla pagina https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita. T ale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. È ammesso alla prova scritta un numero di partecipanti pari al doppio dei posti disponibili per ciascun grado. Accedono alla prova scritta anche coloro che, all’esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultima/o ammessa/o.

3. Sono altresì ammessi alla prova scritta i soggetti indicati all’art. 4 che abbiano fatto richiesta di esonero secondo le istruzioni specificate nel presente Bando. Si riporta di seguito il calendario della prova scritta che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge:

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella:

data e ora prova scritta

scuola di infanzia: 20 luglio 2023 ore 14:00

scuola primaria: 18 luglio 2023 ore 14:00

scuola secondaria di primo grado: 19 luglio 2023 ore 14:00

scuola secondaria di secondo grado: 17 luglio 2023 ore 14:00

I criteri e le modalità di svolgimento della prova scritta verranno pubblicati nel sito sopra indicato contestualmente alla pubblicazione dell’elenco di coloro che sono ammesse/i alla prova scritta. La prova scritta, valutata in trentesimi, è superata con votazione non inferiore a 21/30. L’assenza alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Articolo 10 – Prova orale

L’elenco di coloro che accedono alla prova orale, con le indicazioni della data e della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 4 settembre 2023 alla pagina https://www.unipd.it/corsi- specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Le prove orali inizieranno a partire dal giorno 11 settembre 2023.

3. La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

4. La prova orale, valutata in trentesimi, è superata con votazione non inferiore a 21/30.

5. L’assenza alla prova orale sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

Articolo 11 – Titoli valutabili

I titoli culturali, professionali e altri titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e il punteggio a essi attribuito, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono i seguenti: I) TITOLI PROFESSIONALI (solo per attività di sostegno e fino a un massimo di 4 punti)

a) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine del 22 giugno 2023, nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:

da 180 a 359 giorni: 1 punto da 360 a 539 giorni: 2 punti da 540 a 719 giorni: 3 punti più di 720 giorni: 4 punti

b) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine del 22 giugno 2023, nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:

da 180 a 359 giorni: 0,5 punti da 360 a 539 giorni: 1 punto da 540 a 719 giorni: 1,5 punti da 720 a 899 giorni: 2 punti

da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti da 1080 a 1259 giorni: 3 punti da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti più di 1440 giorni: 4 punti

II) TITOLI CULTURALI (fino a un massimo di 6 punti)

a) Titolo di dottore di ricerca: 1 punto

b) Corso sulle attività di sostegno organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali, di durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti

c) Master universitario di I o II livello attinente alle materie del Corso per cui si richiede l’iscrizione, di durata annuale, con verifica finale: 1 punto

d) Corso universitario di perfezionamento, aggiornamento, alta formazione attinente alle materie del Corso per cui si richiede l’iscrizione, di durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti.

III) ULTERIORI TITOLI VALUTABILI

Vengono riconosciuti 3 punti, nell’ambito dei 10 punti attribuibili complessivi, a coloro che si sono collocate/i in graduatoria di merito e che non abbiano proceduto con l’immatricolazione nei cicli precedenti, in una o più procedure relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e di secondo grado.

I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine di preiscrizione alle prove di selezione fissato per il 22 giugno 2023.

I titoli valutabili verranno richiesti in fase di preiscrizione secondo le modalità indicate nelle “Note tecniche per la preiscrizione”.

Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità indicate nel presente Bando, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.

3. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, dovranno essere conteggiati una sola volta.

4. La valutazione dei titoli verrà pubblicata sul sito https://www.unipd.it/corsi-specializzazione- sostegno-didattico-alunni-disabilita a partire dal 4 settembre 2023.

Articolo 12 – Obblighi delle/dei candidate/i

Le/I candidate/i devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione nei giorni fissati per le prove, nell’orario e presso le sedi indicate dall’Università.

L’accesso alla sede di svolgimento delle prove è subordinato all’espletamento delle procedure di identificazione tramite l’esibizione di un documento di identità in corso di validità e dell’originale della ricevuta attestante il pagamento del contributo di preiscrizione di importo pari a 101,00 Euro.

Coloro che si presentassero in ritardo o senza rispettare le procedure stabilite dall’Università di Padova in ottemperanza alla normativa vigente non potranno accedere alle prove.

. Durante lo svolgimento delle prove le/i candidate/i devono seguire le istruzioni impartite dalla Commissione pena l’annullamento delle prove stesse.

Il test preselettivo e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento.

Articolo 13 – Graduatorie

Le graduatorie finali suddivise per grado scolastico sono formate, nei limiti dei posti messi a Bando, tenendo conto delle quote riservate ai sensi del D.I. 29 maggio 2023 n. 691, sommando il punteggio conseguito nella prova scritta e nella prova orale con il punteggio attribuito all’esito della valutazione titoli. In caso di parità di punteggio prevale la/il candidata/o con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso non si sia svolto il predetto servizio, prevale chi è anagraficamente più giovane. In caso si risulti in posizione utile in graduatorie relative a gradi di scuola diversi, si dovrà comunque optare per l’iscrizione e la frequenza a un solo Corso. Le graduatorie relative a ciascun grado scolastico saranno pubblicate entro il 22 settembre 2023 sul sito https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 14 – Immatricolazione dei vincitori e soprannumerari

Coloro che risulteranno utilmente collocate/i in graduatoria e le/gli ammesse/i in qualità di soprannumerarie/i dovranno immatricolarsi (tramite compilazione della domanda di immatricolazione on-line e versamento del contributo di iscrizione, come da indicazioni pubblicate nelle “Note tecniche per l’immatricolazione”) a partire dal 25 settembre 2023 ed entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 2 ottobre 2023, pena la non ammissione al Corso.

Articolo 15 – Subentri e immatricolazione subentri

L’elenco di coloro che hanno diritto al subentro, a seguito di eventuali posti resisi disponibili per rinuncia espressa o taciuta e /o decadenza, sarà pubblicato al seguente indirizzo

https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita dal giorno 3 ottobre 2023. Coloro che hanno diritto al subentro saranno tenuti a immatricolarsi dal 3 al 4 ottobre 2023, secondo le modalità riportate nelle “Note tecniche per l’immatricolazione”.

Alla data di inizio delle lezioni non sarà possibile procedere con ulteriori scorrimenti delle graduatorie, indipendentemente dalla copertura dei posti disponibili.

Articolo 16 – Tasse e contributi di iscrizione

Coloro che si iscrivono ai Corsi sono tenute/i al pagamento delle tasse e dei contributi:

I RATA

Tassa d’iscrizione: 2.050,00 Euro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo per il rilascio del diploma (o per l’eventuale istanza di rinuncia): 32,00 Euro



Assicurazione: 6,50 Euro



Contributo Regionale Diritto allo Studio: 176,00 Euro



TOTALE Prima Rata: 2.264,50 Euro

II RATA

Tassa d’iscrizione: 1.200,00 Euro

Contributo Regionale Diritto allo Studio – Rimborso quota variabile in funzione dell’Isee*: 0-43,00 Euro

TOTALE Seconda Rata: 1.157,00 – 1.200,00 Euro

* La determinazione della parte variabile del contributo regionale diritto allo studio sarà calcolata in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE o ISEEU in base alla DGR n. 820 del giorno 8 giugno 2018.

Entro un mese dall’immatricolazione sarà possibile richiedere la riduzione della tassa regionale per il diritto allo studio, compilando l’apposita autocertificazione nel sito https://uniweb.unipd.it/ – sezione Diritto allo studio, indicando i valori ISEE o ISEEU.

3. Il mancato rispetto della scadenza per il pagamento della seconda rata, che dovrà essere versata entro il 31 gennaio 2024, comporterà il versamento di un contributo di mora pari a 21,00 Euro sino a 15 giorni di ritardo e 54,00 Euro dal 16° giorno in poi. Alle/Ai candidate/i con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è riservato un esonero totale del contributo d’iscrizione. Tale esonero sarà applicato solo a coloro che nella procedura di preiscrizione avranno presentato idonea documentazione (vedasi art. 5). Restano da versare i contributi previsti come sotto indicati.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo per il rilascio del diploma (o per l’eventuale istanza di rinuncia): 32,00 Euro

Assicurazione: 6,50 Euro

TOTALE: 38,50 Euro

I soggetti sopra indicati che riscontrino un importo errato nel modulo di pagamento devono contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione (inclusione.studenti@unipd.it).

Sono esentate/i dal pagamento delle tasse di iscrizione se già versate, a eccezione dei contributi fissi (tassa regionale, assicurazione e imposte di bollo), coloro che hanno sospeso il Corso nel VII ciclo a.a. 2021/2022 per grave malattia e/o stato di gravidanza.

6. Il contributo di iscrizione non è rimborsabile una volta iniziate le lezioni. Prima dell’inizio delle lezioni è possibile procedere al rimborso con conseguente perdita dell’idoneità acquisita.

Articolo 17 – Inizio delle attività didattiche, frequenza e riconoscimento dei crediti formativi

L’inizio delle attività didattiche è previsto dal 6 ottobre 2023 e il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito: https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita

2. Ciascun Corso prevede l’acquisizione di 60 CFU e le attività devono essere espletate in non meno di otto mesi. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dev’essere recuperato tramite attività on-line, predisposta dal titolare dell’insegnamento.

Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

4. Coloro che abbiano sospeso la frequenza del Corso attivato negli anni accademici precedenti possono far richiesta di riconoscimento di tutti i crediti già acquisiti, qualora decidano di riprenderne la frequenza, secondo le modalità che verranno indicate nelle “Note tecniche per l’immatricolazione”. 5. Coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e siano ammesse/i in un grado diverso possono fare richiesta di riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo le modalità indicate nelle “Note tecniche per l’immatricolazione”, fermo restando l’obbligo di assolvere i 9 CFU di laboratori e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011, diversificati per grado di scuola. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi a eccezione di quanto indicato nei commi 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 18 – Incompatibilità

Ai sensi del D.M. 29 luglio 2022 n. 930, l’immatricolazione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è compatibile con l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Articolo 19 – Trasferimento

Non si accettano trasferimenti verso altro Ateneo o provenienti da altro Ateneo.

Articolo 20 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dell’Ufficio Post Lauream, dott. Andrea Crismani. È possibile di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti, raccolti per le finalità individuate nel presente Bando, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). Per maggiori dettagli visionare il link http://www.unipd.it/privacy.

Articolo 22 – Informazioni

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di preiscrizione:

Servizio di Help Desk al tel. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

2. Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di immatricolazione:

Ufficio Post Lauream – Settore Formazione degli insegnanti ed esami di Stato: tel. 049 827 6388 (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30); sportello (Via Ugo Bassi, 1 – 35131 Padova): da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00; indirizzo e-mail: tfa.lauream@unipd.it

Si chiede comunque di verificare nel sito di riferimento eventuali modifiche.

3. Per altre informazioni contattare:

Call Centre, Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 – 35123 Padova tel. 049 8273131 / fax 049 8273973 e-mail: callcentre@unipd.it

4. Il presente Bando è disponibile sul sito https://www.unipd.it/corsi-specializzazione-sostegno- didattico-alunni-disabilita

5. Gli uffici dell’Ateneo resteranno chiusi il 12 e 13 giugno 2023, il 14 luglio e dal giorno 10 al 18 agosto 2023 compresi. Eventuali altri giorni di chiusura saranno pubblicati nella pagina di riferimento.

Articolo 23 – Note e avvertenze

Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Bando – dovute anche a indicazioni ministeriali successive alla data di pubblicazione del Bando stesso – saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Padova: https://www.unipd.it/corsi- specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita Le/I candidate/i sono ammesse/i con riserva alle procedure di selezione. L’Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessata/o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I controlli relativi ai requisiti dichiarati in fase di iscrizione potranno protrarsi oltre il periodo di immatricolazione a causa della complessità e dei tempi di verifica. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non corrispondenti al vero e uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) – la/il candidata/o sarà esclusa/o e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti e i contributi versati non verranno rimborsati. L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni di residenza, recapito telefonico o e-mail da parte della/del candidata/o, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telefonici o di posta elettronica e non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente. Padova, data della registrazione

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

. . . . . . . . . . . . . .

TFA sostegno 2023: il bando dell’Università di Padova

ultima modifica: da