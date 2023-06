di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 1.6.2023.

Sul web voci più disparate, spesso destituite di fondamento.

Sul web girano le voci più disparate, spesso assolutamente destituite di alcun fondamento.

Così commenta su Facebook Max Bruschi, Ispettore presso l’USR della Lombardia, le notizie che circolano dopo la pubblicazione del decreto che autorizza l’avvio procedure del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24, giunto all’ottavo ciclo.

Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

Regole diverse interessano però i docenti con almeno 36 mesi di servizio su sostegno negli ultimi cinque anni.

Con Decreto Interministeriale n. 691 del 29 maggio si prevede infatti che per l’accesso all’ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente “Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo.

Ed è proprio con riferimento a questo decreto che Bruschi precisa che “coloro i quali hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni 1) accedono direttamente alle prove scritte e orali, senza dover sostenere il test; 2) hanno diritto, qualora superino le prove col punteggio di 21/30, a una riserva di posti pari al 35% della graduatoria finale. In sostanza, su 100 posti, sino a 35 sono riservati a loro“.

E spiega le diverse situazioni che potrebbero capitare: “se su 100, a superare le prove sono 20 triennalisti, entrano in 20 e gli altri 80 posti sono distribuiti agli altri. Se su 100, 50 triennalisti superano la prova con punteggi migliori degli altri, entrano ovviamente in 50. Se su 100, in 20 hanno punteggi migliori degli altri, altri 40 hanno superato la prova con punteggio inferiore degli altri, scatta la “riserva”: entrano, dopo i 20 già inseriti per merito, i “migliori 15” sino a occupare i posti destinati alla riserva“.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tfa sostegno 2023, Max Bruschi: come funzionerà per chi ha 36 mesi di servizio

ultima modifica: da